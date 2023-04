Lionel Messi : Un champion du monde argentin détruit le PSG

Sifflé par une partie du public du Paris Saint-Germain, Lionel Messi a été la cible de nombreuses critiques cette saison.

Si à l'été 2021 lors de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, on avait dit aux supporters du club de la capitale qu'un an et demi plus tard ils siffleraient l'Argentin et réclameraient son départ, personne ne l'aurait certainement cru. Et pourtant, l'aventure de Lionel Messi au PSG n'a pas eu le succès escompté.

"Cela leur fait mal de voir qu'il ne joue pas aussi bien qu'avec l'Argentine"

Deux éliminations précoces en huitièmes de finale de la Ligue des champions et les performances en dents de scie de Lionel Messi dans la capitale auront eu raison de la patience des supporters qui ont ciblé le champion du monde 2022 après l'élimination face au Bayern Munich en le sifflant lors des rencontres suivantes.

Une attitude de la part des supporters du Paris Saint-Germain qui reste à ce jour incomprise en Argentine où Lionel Messi est roi, plus que jamais depuis le mois de décembre 2022 et le succès au Qatar. Mario Kempes, champion du monde 1978 avec l'Argentine, ne fait pas exception à la règle et a fracassé les supporters du PSG.

"Ce n'est pas sain de revenir à Barcelone"

"Les fans du PSG huent Messi? Il joue en France, un pays qui a perdu une finale de Coupe du Monde contre l’Argentine. Ce qui se passe, c’est que ça leur fait mal de voir le meilleur joueur du monde dans leur équipe et qu’il ne joue pas aussi bien qu’il l’a fait avec l’Argentine", a indiqué l’ancien attaquant de Valence à Súper Deportivo Radio.

Pour autant, Mario Kempes conseille à Lionel Messi de rester au PSG : "Je ne pense pas qu’il soit sain pour Messi de retourner à Barcelone. Il serait mieux en France et il arriverait ainsi en paix à la prochaine Coupe du monde. Les objectifs de Barcelone sont différents en ce moment. Ils sont encore en train de se construire après son départ".

"Il y a beaucoup d’agitation dans l’institution. En étant égoïste et en pensant à l’équipe nationale argentine, qu’il reste au PSG. Pour sa tranquillité physique et mentale, il est plus probable qu’il arrive en équipe nationale plus frais en jouant en France qu’à Barcelone", a conclu le champion du monde 1978.