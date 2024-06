Lionel Messi, sa dernière attaque contre les Parisiens

Lionel Messi n’a pas trop aimé son séjour à Paris. Et il ne cesse de le rabâcher dans chacune de ses interviews ou presque.

Lionel Messi a passé deux années à Paris (entre 2021 et 2023). Deux années qu’il aimerait bien mettre aux oubliettes, tant il a de mauvais souvenirs de ce passage dans la capitale française.

Depuis qu’il a quitté Paname, l’octuple Ballon d’Or ne cesse de se plaindre des difficultés auxquelles il a été confronté dans cette ville. Que ça soit au niveau sportif ou dans sa vie de tous les jours.

Messi n’a pas apprécié ses voisins à Paris

Après avoir déploré le traitement que lui a réservé le public, pointé du doigt la direction pour ne pas l’avoir honoré après le Mondial, souligné la difficulté qu’il y a de se déplacer à Paris ou encore le temps qui règne en France, La Pulga n’a rien trouvé mieux que de critiquer les voisins qu’il a eus du côté de Neuilly sur Scène.

"À Paris, on sonnait à ma porte à 9h ou 10h du soir pour me dire que les enfants ne devaient pas jouer au ballon. Les voisins nous emmerdaient pour qu’on ne fasse pas de bruit. Je n’ai rien contre eux mais malheureusement, ça ne s’est pas passé comme eux et moi le voulions. Ça jouait beaucoup sur mon état d’esprit et ça se répercutait sur le terrain. À Paris, sur le plan personnel, je n’étais pas bien", a pesté l’Argentin dans un entretien à ESPN.

Il ne retournera pas dans la capitale française

Messi doit être content de ne pas avoir à retourner à Paris cet été. Il était question un temps qu’il participe aux Jeux Olympiques avec l’Albiceleste mais c’est une éventualité qu’il a complètement écartée. "J'ai parlé avec (le sélectionneur des Espoirs argentins) Javier Mascherano, et nous sommes tout de suite tombés d'accord sur la situation. C'est un moment difficile, parce qu'il y a la Copa America (20 juin-14 juillet), et que ça me ferait deux ou trois mois consécutifs loin de mon club. A mon âge, je ne veux pas tout jouer, et il me faut faire les bons choix".