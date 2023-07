Lionel Messi rend hommage à Diego Maradona

Ce lundi, Lionel Messi a posté une photo de lui portant le maillot de Diego Maradona sur ses réseaux sociaux.

C'est une image qui a dû faire plaisir aux supporters de l'Argentine. Depuis le mois de décembre, Lionel Messi s'est hissé au niveau de Diego Maradona dans l'histoire de l'Albiceleste en remportant la Coupe du monde 2022, le tout en y jouant un rôle majeur tout au long de la compétition.

Messi porte le maillot de Maradona

Une performance qui lui a permis de prendre une place importante auprès de son prédécesseur et idole de toujours. Ce lundi, le nouveau joueur de l'Inter Miami a rendu un bel hommage à l'ancien joueur du Napoli. Sur son compte Instagram, l'ancien Parisien a posté une photo de lui portant la tunique de l'Argentine. Et pas n'importe laquelle. Il s'agit en effet du maillot porté par la sélection en 1994, et plus précisément le maillot (et le short) porté par Diego Maradona lors de sa dernière sélection pendant la Coupe du monde, un maillot très spécial pour tout fan de l'Argentine.

Lors de ce Mondial aux États-Unis, Maradona avait marqué lors de son dernier match en sélection (face à la Grèce) mais avait ensuite dû quitter la compétition pour un contrôle positif à l'éphédrine, il a donc été suspendu pour dopage.