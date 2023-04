Lionel Messi ne prolongera pas et va quitter le PSG à l'issue de la saison !

D'après les informations de RMC Sport, Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG et partira cet été.

Au mois d'août 2021, le Paris Saint-Germain pensait former un trio digne de la MSN au Barça ou de la BBC au Real en recrutant Lionel Messi pour accompagner Kylian Mbappé et Neymar sur le front de l'attaque parisienne. Mais entre les blessures à répétition du Brésilien et l'Argentin qui ne brille que par coups d'éclat et qui montre bien moins d'envie sur le terrain que lors de ses grandes heures au Barça ou en Argentine, la sauce n'a jamais pris. L'objectif de la direction parisienne est simple : l'un des trois doit partir. Pas Mbappé bien sûr, qui a prolongé jusqu'en 2025 et qui se présente comme pièce principale du futur parisien.

Messi quittera Paris cet été

Ce mardi, une décision aurait enfin été prise et c'est bien le septuple Ballon d'Or qui devrait faire ses valises cet été. D'après les informations de RMC Sport, le champion du monde 2022 ne prolongera pas avec le PSG et s'en ira à l'issue de la saison. Bien qu'un accord verbal avait été trouvé avant le Mondial en novembre, rien n'a été signé depuis et les performances de La Pulga n'arrangent rien en ce sens, créant des distances entre les deux parties.

Il reste toutefois une maigre chance de voir le capitaine de l'Albiceleste finalement prolonger son contrat, si Doha décide de tenter le tout pour le tout afin que cela arrive. Mais même dans ce cas, il faudrait que Messi accepte, mais le principal concerné ne semble pas désireux de poursuivre son séjour sur le sol parisien. Un départ du joueur de 35 ans permettrait à Paris de faire des économies sur sa masse salariale, ce qui est une priorité pour le mercato à venir. De son côté, Messi est toujours courtisé par le Barça, bien que les finances du club catalan laissent entrevoir peu d'espoir de voir son idole revenir sur la pelouse du Camp Nou.

Messi veut absolument retourner au Barça

De son côté, Foot Mercato annonce dans le même temps que la priorité du joueur parisien est de retourner dans son ancien club. Dans son esprit, il aurait déjà anticipé son départ deux ans après son arrivée dans la capitale française et n'attend qu'un retour en Catalogne. Alors que le clan Messi a le mal du pays, les déclarations multipliées du club espagnol concernant un retour de l'Argentin n'ont fait que grandir leur envie d'y revenir. Les deux parties seraient plutôt optimistes dans ce dossier malgré la situation économique délicate du Barça.