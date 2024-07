Lionel Messi, le discours d'un roi

Leo Messi a prononcé un discours spécial avant le match contre le Canada.

L'Argentine est de retour en finale de la Copa América pour la quatrième fois au cours des cinq dernières compétitions, Angel di Maria jouant sa dernière, et certains se demandent même s'il s'agit de la dernière apparition de Messi dans la compétition.

Messi a tout gagné maintenant, et une partie de son parcours avec l'Argentine l'a vu prendre un rôle beaucoup plus vocal et actif en tant que leader et capitaine de l'Albiceleste. Rodrigo de Paul, de l'Atlético de Madrid, a expliqué après le match que Messi avait prononcé un discours spécial avant la rencontre et qu'il avait envoyé son équipe particulièrement motivée.

"Leo a toujours des mots très précis. Aujourd'hui, il a abordé un point dont il savait qu'il allait nous motiver davantage. Leo nous a dit que le dernier match de Fide [Angel di Maria] devait être une finale. Et qu'ensemble, nous pouvions y arriver. Et bien, nous l'avons fait. Fide va prendre sa retraite comme il le mérite, en jouant une dernière finale".

De Paul n'a pas tari d'éloges à l'égard de Di Maria, qui va probablement remporter sa 145e sélection avec l'Argentine, avec une chance de remporter son troisième titre dimanche contre la Colombie ou l'Uruguay.

"L'héritage que laisse Di Maria est éternel. Il est celui qui a marqué les buts en finale, celui qui a brisé le mur, celui qui mérite tous les honneurs. C'est l'un des plus grands joueurs à avoir porté notre maillot. Pour moi, c'est une grande fierté d'avoir parcouru ce chemin à ses côtés, d'avoir gagné des titres. J'espère que nous pourrons couronner Fide en finale de la Copa América. Nous essaierons encore une fois. Il y a très peu de joueurs qui ont le pouvoir de décider de leur fin. Je suis très heureux que ce soit lui qui l'ait décidé.

"Il a mérité ce pouvoir de décision. Il y aura sans doute beaucoup réfléchi, il en aura beaucoup parlé avec sa famille. Beaucoup de moments se sont succédé. C'est mieux pour lui de partir comme ça. Je me suis régalé dès le premier jour. Dans cette Copa, nous abordons très peu le sujet. Nous avons décidé de nous amuser et de rire. Il sait que nous l'aimons et que nous voulons qu'il soit éternel. Mais c'est une décision très personnelle. Et quoi qu'il décide, ce sera très bien."

Messi lui-même n'était pas certain de ce qu'il avait dit exactement avant le match, mais il a donné l'essentiel.

"Je ne me souviens pas pour être honnête... Ce sont des mots qui sortent de vous, que nous ressentons. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit. Je me souviens que j'ai parlé de Fide [di Maria], que j'ai apprécié, que j'ai essayé de jouer une finale de plus, que nous apprécions tout ce que nous faisons, qu'il n'est pas facile de réaliser ce qui a été réalisé, un peu de tout cela", a-t-il déclaré à MD.