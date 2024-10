Lionel Messi, le dernier hommage

Lionel Messi a rendu hommage à son ancien coéquipier du FC Barcelone, Andrés Iniesta, alors que ce dernier prend sa retraite à l'âge de 40 ans.

Iniesta rend hommage à sa carrière illustre après avoir brillé au plus haut niveau. Il a remporté une couronne mondiale avec l'Espagne en 2010 - marquant un but légendaire en prolongation lors de la finale contre les Pays-Bas - et a également savouré deux triomphes en Championnat d'Europe avec la Roja.

En club, il a disputé 674 matches avec le Barça après avoir quitté leur célèbre académie de La Masia. Il a remporté neuf titres de Liga au Camp Nou et la Ligue des champions à quatre reprises. Il est parti pour l'équipe japonaise du Vissel Kobe en 2018 et a récemment rejoint l'Emirates Club aux Émirats arabes unis.

Iniesta a évoqué sa retraite - qui sera confirmée le 8 octobre, en clin d'œil à son numéro de maillot emblématique - dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Messi, huit fois Ballon d'Or, a réagi à cette nouvelle en déclarant dans un message personnel : « C'est l'un des coéquipiers les plus magiques et l'un de ceux avec qui j'ai le plus aimé jouer. Andres Iniesta, le ballon te manquera et nous aussi ! Je te souhaite le meilleur, pour toujours. Tu es un phénomène. »

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles Iniesta retrouverait Messi à l'Inter Miami – alors qu'il rejoignait le groupe des anciennes stars du FC Barcelone en MLS – mais aucun accord n'a été conclu et il va maintenant se concentrer sur le coaching alors qu'il se prépare à ouvrir un nouveau chapitre passionnant loin du terrain.