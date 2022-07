Lionel Messi et Luis Suarez réunis à l’Inter Miami ?

Lionel Messi et Luis Suarez, les deux anciens compères du Barça, ont été cités comme de possibles transfuges de l’Inter Miami.

Ces dernières heures, une rumeur a fait surface. Celle de la venue conjuguée de Messi et de Suarez en Floride pour terminer cote à cote leur carrière professionnelle. Mais, il semblerait que ce scénario soit fortement hypothétique.

L'avenir de Luis Suarez est toujours en suspens après que l'attaquant a quitté l'Atletico Madrid en tant que joueur libre en mai 2022. Il avait précédemment admis que de possibles retrouvailles avec Lionel Messi à l'Inter Miami le séduisaient beaucoup, mais il semble que cette probabilité se soit complètement évaporée, du moins pour le moment.

Suarez et Messi ont remporté ensemble de nombreux trophées à Barcelone entre 2014 et 2020, dont quatre titres de Liga et la Ligue des champions.

L’Uruguayen a quitté le Camp Nou dans des circonstances compliquées et son ami argentin l’a alors soutenu à travers une publication très touchante sur Instagram : "Ce sera étrange de te voir sous un autre maillot et beaucoup plus de te croiser sur le terrain. Tu méritais des adieux qui correspondent à ce que tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Quelqu'un qui a réalisé de grandes choses pour l'équipe et sur le plan individuel".

Luis Suarez et Lionel Messi peuvent-ils se retrouver à l'Inter ?

Suarez a été fortement pressenti pour rallier la MLS, car il se murmurait qu'il aimerait mettre un terme à sa carrière aux États-Unis après avoir eu 35 ans. Et le diffuseur latino-américain DIRECTV Sports a affirmé que Messi signerait à l'Inter Miami lorsqu'il sera à son tour libre le 30 juin 2023.

L'entourage de Messi a démenti ces informations via le média français Le Parisien. "C'est complètement faux. Leo n'a pas encore décidé de son avenir", peut-on lire dans la déclaration de l'entourage de la star du PSG.

Suarez s'est également exprimé pour démentir toute possibilité de retrouvailles avec son ancien coéquipier. "Jouer avec Messi à l'Inter Miami ? Ce n'est pas réaliste. Beaucoup de choses sont dites. Nous, les joueurs, ne pouvons pas sortir 24 heures sur 24 pour nier ce qu'ils disent. Nous les laissons parler, nous les laissons dire. Leo a son avenir à Paris. Ensuite, je ne sais pas où il voudra prendre sa retraite", a déclaré Suarez à Último al Arco de Sport 890.

"J'ai mon projet, qui est au niveau sportif maintenant. Et puis en discuter avec ma famille. Ensuite, si nous finissons tous les deux par vivre à Barcelone ? Oui, parce que nous sommes amis, les familles sont amies. Mais de là à avoir un projet sportif ensemble... ça spécule, ça parle beaucoup, c’est juste pour vendre", a-t-il ajouté.