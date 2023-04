Lionel Messi est excellent avec l'Argentine et décevant avec le PSG, Thierry Henry donne son explication

Interrogé sur la différence de niveau de Lionel Messi entre l'Argentine et le PSG, Thierry Henry a donné son explications sur la situation.

Interrogé en avant-match de la rencontre entre le PSG et l'OL, Thierry Henry s'est exprimé sur le mystère Lionel Messi (très bon avec l'Argentine mais décevant avec Paris) au micro de Prime Video. Après deux bonnes performances avec l'Albiceleste lors de la trêve internationale, la Pulga est attendu au tournant pour cette reprise parisienne à la suite de prestations moyennes en club. Une dissonance expliquée par Thierry Henry.

Un statut différent à Paris et en Argentine

Comme à son habitude, Titi s'est tout d'abord fendu d'une punchline dont lui seul a le secret : « Quand tu retournes dans ton pays fêter le titre de champion du monde, c'est pas le tournoi de Montaigu qu'il a gagné. Donc à un moment donné le sourire revient normalement. » Avant de redevenir plus sérieux sur les difficultés de Messi à Paris : « Quand tu touches 25 fois le ballon, que tu en rates 20 passes mais que tu fais 5 coups d'éclats, on ne se souvient que des coups d'éclats. Mais quand tu touches 7 fois le ballon et que tu le perds 5 fois, cela se voit. On le voit aussi marcher et ne pas passer son adversaire. »

Et si il tente toutefois de relativiser la saison de l'Argentin (« C'est quand même 13 buts et 13 passes [décisives], et 4 buts et 4 passes [décisives] en Ligue des Champions. Donc ce n'est pas nul non plus »), il explique ses mauvais matchs par la configuration particulière du jeu parisien : « Maintenant, c'est vrai qu'à Paris, il y a trois chefs d'orchestre et à un moment donné ce n'est pas facile de mener l'orchestre quand il y a trois chefs. Quand tu es le seul chef d'orchestre, le tempo est à ton rythme. »

À l'inverse, Lionel Messi est le seul maître à bord lorsqu'il revêt le maillot argentin : « Le tempo n'est pas le même. Quand il joue avec l'Argentine, tous les ballons passent par lui, c'est lui le patron. Vous avez bien vu comment les joueurs le regardent, ils pourraient mourir pour lui. Et quand Leo sent cela, il est injouable. Avant c'était l'inverse, il ressentait cela à Barcelone mais pas en équipe nationale. Parce qu'il y avait d'autres joueurs mis en avant et qui ne voulaient se mettre au diapason pour lui. »

Un peu plus tard dans la soirée, l'ancien Gunner a aussi émis le souhait de voir la Pulga rejoindre à nouveau la Catalogne : « Je souhaite le voir terminer sa carrière au Barça. Parce que la façon dont il est parti du club après tout ce qu'il y a fait, je n'ai pas trop aimé ça. Je suis content de l'avoir vu arriver ici dans le championnat de France mais les sifflets du Parc ne l'aident pas. Mais le voir à Barcelone, ce n'est qu'un souhait, je ne sais pas si cela va arriver. Pour l'amour du foot et parce qu'il n'est pas parti comme il aurait dû. »