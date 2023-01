Lionel Messi égale un record de Cristiano Ronaldo (et devrait bientôt le dépasser)

En marquant face à Angers mercredi, Lionel Messi a égalé le nombre de buts de Cristiano Ronaldo avec un club du top 5 européen.

Le duel à distance entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a quelque peu pris fin depuis le départ de l’international portugais pour Al-Nassr. Alors que les deux joueurs étaient habitués à se disputer les Ballons d’Or et titres de meilleur buteur en Ligue des Champions comme en Liga, le plus âgé des deux a quitté l’Europe, laissant quelques records à portée de l’Argentin, qui semble en mesure de continuer à performer, notamment après son titre de champion du monde.

Messi égale le nombre de buts de Ronaldo dans le top 5 européen

Mercredi soir, La Pulga a effectué son retour sur les terrains avec le Paris Saint-Germain. Face à Angers, le joueur de 35 ans disputait son premier match avec le statut de champion du monde, et pour l’occasion il s’est offert son 13ème but de la saison toutes compétitions confondues, le 8ème en Ligue 1. Il s’agissait là de son 696è but avec un club du top 5 européen (672 avec le Barça, 24 avec Paris) en comptant les Coupes nationales, européennes et internationales, lui permettant ainsi d’égaler le record détenu par CR7. Ce record, l’Argentin pourrait très prochainement se l’approprier seul et même franchir la barre des 700 réalisations, d’autant que Ronaldo n’est plus une menace étant donné qu'il ne joue plus en Europe. On peut toutefois lui attribuer la tête du classement puisqu’avec 832 matches, il lui en a fallu 86 de moins que son homologue portugais pour atteindre ce total.

Parmi les records qu’il peut aller chercher, Messi n’est qu’à 12 buts d’égaler Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions. Pour cela, il faudra se montrer performant face au Bayern Munich le 14 février pour espérer aller loin dans la compétition.