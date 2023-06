Lionel Messi bientôt officialisé par Al Hilal?

Alors que le PSG vient d'annoncer le départ de Messi, l'Argentin va-t-il être bientôt officialisé par le club saoudien d'Al Hilal? Explications.

Il y a quelques jours, Xavi annoncé qu'un retour de Lionel Messi à Barcelona dépendait à 99% de la volonté de l'international argentin. En réalité, les finances compliquées des Blaugrana représentent le principal obstacle à un retour de la Pulga et son retour en Catalogne semble de plus en plus improbable. À l'inverse, Al Hilal se positionne aujourd'hui comme le principal favori à son arrivée. Le club saoudien espère même officialiser son arrivée dès la semaine prochaine.

Messi à Al Hilal, bientôt officiel?

Après Cristiano Ronaldo cet hiver, l'Arabie Saoudite aimerait s'offrir une nouvelle grande star du football européen et le plus grand rival du Portugais en l'occurence avec Lionel Messi. Al Nassr possède déjà sa super star, c'est donc Al Hilal qui veut la sienne et serait prêt à lui offrir près de 200M de salaire pour le convaincre.

Le club saoudien, sans doute le mieux placé pour attirer la Pulga, se montre confiant sur son arrivéeSelon le journal espagnol SPORT, Al Hilal aimerait annoncer la signature de l'Argentin pour le 6 juin. Le principal obstacle restant pourrait être le montage farfelu évoqué par certains et tournant autour d'une association entre l'Inter Miami, qui « achèterait » Messi, et le Barça, qui se le ferait prêter.