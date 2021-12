Lionel Messi à l’Inter Milan ? Javier Zanetti en dit plus

Et si le match contre Lorient était enfin le match déclic pour Lionel Messi au PSG ? Cinq mois après son arrivée dans le club parisien, l’attaquant argentin va devoir faire sans Neymar et Kylian Mbappé face aux Merlus. L’occasion parfaite pour démontrer qu’il n’a rien perdu de son talent et que le Messi du Barça existe toujours.

Le rendez-vous est donc pris pour ce mercredi à 21h au Stade du Moustoir. Seulement, l’histoire aurait-elle pu être toute autre ? En août 2020, lassé des performances en dent de scie du FC Barcelone, la Pulga demande son transfert avant de faire machine arrière face à l’intransigeance de Josep Maria Bartomeu et rempile donc pour une année de plus, avec la possibilité de signer où bon lui semble à partir de janvier 2021.

De Manchester City au PSG en passant par l’Inter Milan, tous les cadors européens voient en cette situation une aubaine pour mettre à mal un concurrent mais surtout pour mettre la main gratuitement sur l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

L'Inter n'a jamais pensé à Messi

Mais qu’en était-il vraiment des intentions de ces clubs alors qu’une prolongation au Barça semblait être devenue une priorité ? Quelques mois après l’arrivée de Messi au PSG, Javier Zanetti a fait la lumière sur l’intérêt milanais pour le septuple Ballon d’Or.

"Personne ne pensait qu’il quitterait Barcelone, a commencé par rappeler celui qui occupe le rôle de vice-président de l’Inter. Les rumeurs qui l’annonçaient chez nous ? Elles nous ont surpris. Nous étions en pleine crise pandémique, son arrivée aurait mis en danger l’avenir du club. Nous sommes un club avec une stratégie précise et ces dernières années, nous avons fait un excellent travail sur et en dehors du terrain."

L’été de l’Inter Milan avec le départ de Romelu Lukaku vers Chelsea a d’ailleurs prouvé que le club cherchait avant tout à assainir ses comptes à cause du Covid-19 plutôt qu’à dépenser sans compter.