Lionel Messi a déjà choisi son numéro au PSG

Si rien n’est encore signé entre le PSG et Messi, l’Argentin ne souhaite pas avoir le n°10 de Neymar et pencherait plutôt pour le 19.

Qui aurait cru mercredi soir que Lionel Messi ne serait qu’à un pas du PSG ? Personne. L’heure était plutôt à la confiance du côté de Barcelone, avec une rencontre entre le clan Messi et Joan Laporta.

Mieux, après des vacances bien méritées suite à la victoire finale en Copa America, le sextuple Ballon d’Or devait faire son retour lors du Trophée Gamper contre la Juventus Turin, dimanche. Non pas sur le terrain mais à la manière d’une présentation officielle d’une nouvelle recrue devant 3000 personnes.

Tout ces préparatifs appartiennent désormais au passé. Lionel Messi s’est éloigné du Barça à cause de la situation financière du club et se rapproche de plus en plus du PSG. Avec Hakimi, Sergio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum et donc peut-être bientôt Messi, le club parisien réalise très certainement le meilleur recrutement de son histoire.

Le tout en ne dépassant que 60 millions d’euros d’indemnités. Les salaires et les primes sont une autre question mais avec l’arrivée de Messi, l’une d’elles concerne également le numéro que portera l’Argentin sous la tunique parisienne.

Le 19 ou le 30 pour Messi ?

D’après RMC Sport, face à l’éventualité de l’arrivée de son ancien compère au Barça, Neymar aurait proposé à Messi de lui laisser le numéro 10 qui a fait sa légende en Catalogne et en Argentine. Un cadeau de bienvenue refusé par le sextuple Ballon d’Or d’après TF1. Comme s’il voulait montrer que le PSG est l’équipe de Neymar, Messi devrait se tourner vers ses premiers amours.

En effet, s’il vient à signer dans la capitale française, Lionel Messi devrait opter pour le 19, un numéro qu’il a déjà porté pendant deux saisons à Barcelone et à ses débuts avec l’Albiceleste.

Problème, ce numéro appartient déjà à Pablo Sarabia, mais qui est annoncé en instance de départ. L’Espagnol jouera-t-il malgré les grands seigneurs comme Thilo Kehrer avec Sergio Ramos et le numéro 4 ?

Si ce n’est pas le cas, TYC Sports s’est déjà chargé de recenser les numéros disponibles au PSG : 13, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 et 34. Le 30, un chiffre que connait bien Messi pour avoir fait ses débuts en professionnel avec.