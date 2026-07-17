Lineker : « Je n'ai absolument pas compris la manière dont Tuchel a décidé de contenir Messi ! »

L'attaquant anglais légendaire Gary Lineker a critiqué le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre Thomas Tuchel après la défaite 2-1 contre l'Argentine en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

La chaîne argentine TyC Sports a rapporté que l’ancienne star du FC Barcelone a estimé, lors d’une conférence de presse, que le repli des « Three Lions » était incompréhensible, rappelant qu’il fallait, pour contenir un joueur de l’envergure de Lionel Messi, un marquage serré et une stratégie défensive différente.

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Selon les informations qui filtrent des coulisses, les joueurs anglais auraient été choqués par les choix de Tuchel.

Linecker a déclaré : « Reculer de la sorte m’a paru totalement incompréhensible. Vous aviez en face de vous le meilleur footballeur de tous les temps ! »

Il a ajouté : « C’est lui (Messi) le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, et celui qui a délivré le plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire de la compétition. Quand il se déplace sur le côté droit, vous jouez avec une ligne défensive à cinq, et pourtant vous ne sortez pas pour l’intercepter, vous ne le collez pas, et vous ne lui collez personne dessus ! »

Les Three Lions avaient ouvert le score par Anthony Gordon (55^e), mais l’Argentine a égalisé par Enzo Fernández d’une frappe puissante (85^e), avant de l’emporter sur une tête de Lautaro Martínez (92^e). Les deux buts ont été préparés par Lionel Messi.

Les Three Lions préparent désormais le match pour la troisième place face à la France, tandis que l’Espagne défiera l’Argentine en finale.



