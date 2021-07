L’incroyable stat de Donnarumma avec l’Italie

Impérial contre la Belgique, Donnarumma joue un rôle prépondérant dans le bon parcours de l’Italie et rassure les supporters du PSG.

Il n’a pas encore officiellement signé au PSG que Gianluigi Donnarumma envoie déjà des messages aux supporters parisiens. Oui, Keylor Navas fait partie des meilleurs gardiens du monde mais Leonardo et la direction parisienne ne pouvaient laisser passer une telle occasion.

Libre de tout contrat suite à sa décision de ne pas poursuivre avec son club formateur qu’est le Milan AC, Donnarumma représente le présent et l’avenir mondial à son poste. Il était donc logique que le PSG, qui aspire à recruter ce qui se fait de mieux sur le marché, place ses pions sur le dossier. Fort des relations entre Leonardo et Mino Raiola, le club parisien a raflé la mise et peut déjà s’en frotter les doigts.

Depuis le début de l’Euro 2020, le gardien italien impressionne, en même temps que sa sélection s’impose désormais comme la grande favorite au succès final. Vendredi soir, à Munich, Donnarumma a prouvé une fois de plus que le PSG ne s’était pas trompé en s’enrôlant avec une prestation de haut vol contre la Belgique.

S’il a été obligé de s’incliner sur le penalty de Romelu Lukaku juste avant la pause, l’Italien a sorti une parade de grande classe sur une frappe sèche de Kevin De Bruyne. Si l’Italie s’est réinstallée sur la carte de l’Europe après avoir loupé le Mondial 2018, son dernier rempart n’y est pas étranger.

Derrière la charnière vieillissante mais toujours aussi impériale Chiellini - Bonucci, Donnarumma a confirmé en sélection toutes les attentes placées sur lui dès son plus jeune âge. Lancé en 2017 à la mi-temps d’un match contre la France à seulement 17 ans, l’ancien gardien du Milan AC a pris de l’envergure ces derniers mois.

Battu par Lukaku vendredi, il s’était déjà incliné contre l’Autriche, un but mettant fin à une invincibilité qui durait depuis novembre dernier, soit neuf matches sans prendre le moindre but, battant ainsi le record de Dino Zoff.

D’ailleurs, encaisser des buts ne semble pas être dans le dictionnaire du dernier rempart italien. Lors de ses 31 sélections, Donnarumma n’a encaissé que 13 buts et rendu une copie vierge à 18 reprises.

On dit que les attaques font gagner des matches mais que la défense fait gagner des titres. L’Italie a toujours été réputée pour sa solidité défensive mais aimerait cette fois qu’elle mène sur le toit de l’Europe. Pour son premier tournoi majeur, Gianluigi Donnarumma compte bien y apporter sa pierre à l’édifice.