L'improbable triplé de Youcef Atal avec l'OGC Nice

Lors du match Nice-Guingamp ce dimanche, le défenseur algérien Youcef Atal s'est distingué en signant un invraisemblable hat-trick.

Depuis le départ de Mario Balotelli en janvier dernier, l'OGC Nice manque d'un buteur de qualité. Mais pourquoi en aurait-il besoin s'il peut compter sur un latéral qui se montre aussi efficace en phase offensive que n'importe quel attaquant ? Le joueur en question est l'Algérien Youcef Atal.

Ce dimanche, lors du match de championnat contre (35e journée), le latéral droit a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Un exploit peu commun pour un élément évoluant à son poste, même si à l'occasion il a été positionné en tant qu'ailier gauche dans un système en 4-3-3.

1985 - Youcef Atal 🇩🇿 est le 1er joueur algérien à inscrire un triplé en depuis Chérif Oudjani le 12 octobre 1985 avec Laval face à . Fennec. @ogcnice pic.twitter.com/FpXiOUMfbj — OptaJean (@OptaJean) 28 avril 2019

Atal a commencé son show à la 9e minute lorsque d'une superbe reprise de volée, il a converti un service de Tameze. Un geste de toute beauté, et qui confirme tout le talent de ce jeune prodige de 22 ans. Après avoir fait apprécier sa remarquable frappe, l'ex-sociétaire de l'AC Paradou a mis en avant ses qualités de percussion et de vitesse. À la 68e minute, il s'est échappé plein axe pour aller ensuite battre avec beaucoup de sang-froid le dernier rempart guingampais. Enfin, à la 73e minute, guère fatigué par les efforts fournis tout le long du match, Atal a repris du bout du pied un ballon de Sacko pour porter le score à 3-0.

Trois buts marqués en un seul match de , aucun algérien n'était parvenu à signer cette performance depuis un certain Cherif Oudjani avec le Stade Lavallois depuis 1985. Des attaquants tels que Tasfaout, Ghazi, Saifi ou Benzia s'étaient au mieux contentés d'un doublé. Et dans les grands championnats européens, depuis 2016, il n'y a qu'Ishak Belfodil ( ) qui a mis trois buts lors d'un seul match parmi les internationaux algériens. D'autre part, il est utile de noter que le dernier joueur, catalogué comme défenseur, à avoir claqué trois buts en un seul match dans le championnat français est Mathieu Chalmé, avec le LOSC en 2004.

Avec son triplé, Atal en est à six buts marqués cette saison. Un joli total, et qui ne dit pas tout de sa rentabilité et sa régularité depuis qu'il est arrivé de Courtrai l'été dernier. Après le match face à l'EAG, l'entraineur niçois Patrick Vieira s'est d'ailleurs attelé à mettre en avant le sérieux, l'envie et la volonté de grandir affichés par l'international algérien avec la formation azuréenne : "Il est en train de progresser, il travaille énormément. Quand on regarde ses buts, on voit l'aggressivité qu'il met pour être là au bon endroit, dans les 18 mètres". Et qu'en serait-il s'il était un attaquant pur ?