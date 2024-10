Lille - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son succès de prestige face au Real, le LOSC va chercher à enchainer en championnat face à Toulouse.

En pleine crise il y a encore une dizaine de jours, le LOSC vient de glaner un succès qui donne une toute autre lecture à son début d’exercice. Les Dogues ont réussi à s’offrir le scalp du Real Madrid en Ligue des Champions. Avec un pareil succès, on ne peut que voir la ville en rose.

Cela tombe bien car le futur adversaire des Nordistes c’est Toulouse. Un opposant d’un calibre moins important que les Merengue mais qui pourrait tout de même poser quelques problèmes aux hommes de Genésio.

Lille veut bien finir la semaine

Voir le LOSC trébucher chez lui face au TFC serait quand même une sacrée surprise. Ce n’est pas ce que présagent les dynamiques des deux formations. Lille est en train de bien remonter la pente, tandis que son futur adverse reste sur deux défaites d’affilée. Il a aussi perdu cette saison tous les matches qu’ils a joués contre les écuries censées jouer le haut de tableau (Brest, Marseille et Lyon).

L’unique espoir pour les protégés de Martin Novell c’est qu’il y ait une décompression dans le camp lillois après le triomphe réussi contre le champion d’Europe. Si Lille est encore sur son petit nuage, il faudra clairement en profiter. Cela étant, les Nordistes ont déjà suffisamment aborder des points en route depuis l’entame de l’exercice pour se permettre de prendre cette rencontre par-dessus la jambe. Leur président, Olivier Létang, veillera à ce que tout le monde soit au taquet.

Horaire et lieu du match

7e journée de Ligue 1

A 19h, heure française

Stade Pierre Mauroy

Lille – Toulouse

Les compos probables de Lille - Toulouse

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Diakité, Mandi, Gundmundsson - André, André Gomes - Zhegrova, Angel Gomes, Cabella - David.

Toulouse : Restes - Cresswell, Nicolaisen, McKenzie - Kamanzi, Sierro, Casseres, Dönnum - Aboukhlal, Magri, Gboho

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Toulouse

La rencontre entre Lille et Toulouse sera à suivre ce vendredi samedi 5 octobre à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.