Lille, Thiago Mendes botte en touche pour son avenir

Le milieu de terrain brésilien a refusé de commenter les rumeurs sur son futur et est entièrement focalisé sur la fin de saison avec le LOSC.

Maître à jouer de cette saison, Thiago Mendes est très courtisé en Europe mais aussi en . Auteur d'une très bonne saison, le Brésilien a failli quitter les Dogues cet hiver puisque le club nordiste avait besoin de renflouer ses caisses et a reçu plusieurs offres alléchantes pour le joueur de 27 ans. Si Lille a tout fait pour le conserver afin de rester compétitif et viser la deuxième place au classement, pas sûr que Thiago Mendes soit encore un joueur de Lille la saison prochaine s'il est toujours autant courtisé l'été prochain.

En conférence de presse, Thiago Mendes a botté en touche concernant les rumeurs sur son avenir : "En ce moment, je suis focalisé à 100% sur le championnat. Ce qui est dit en dehors, les rumeurs, cela ne m’intéresse pas. Ce n’est pas le moment. Je veux mettre le LOSC à la place la plus haute possible en fin de saison. Cet hiver, ce n’était pas simple. On ne sait pas de quoi la vie est faite, on peut commencer dans un club et terminer dans un autre".

"Huit matches, huit finales"

"Mais après avoir discuté avec ma famille, j’ai décidé de laisser au club et à mes agents ces détails qui ne concernent pas le terrain. De mon côté, j’ai toujours souhaité m’imposer ici. Je veux atteindre la et terminer deuxième. C’est ce que je souhaite. Mon avenir ? On prendra le temps de discuter au moment venu pour trouver la meilleure solution", a ajouté le milieu de terrain brésilien de Lille.

Thiago Mendes est conscient que chaque match sera désormais une finale afin de valider la seconde place qualificative pour la Ligue des champions : "Face à , on a couru après le score deux fois, mais notre équipe a eu une réaction incroyable qui nous a permis d'aller chercher les trois points. Nous avons beaucoup travaillé cette semaine, intensément, pour corriger certaines erreurs commises. Pour que face à Reims nous ne répétions pas les mêmes erreurs qui peuvent être préjudiciables. Nous sommes une équipe, nous faisons des erreurs ensemble, il ne faut pas pointer du doigt un joueur, quand on gagne c'est également tous ensemble. Reims ? C'est une bonne équipe. C'est un match dans lequel nous devons être très concentrés".

"Nous n'avons que quatre points d'avance sur l'Olympique Lyonnais, nous devons nous méfier. Il reste huit matches avec celui de Reims jusqu'à la fin de saison, chaque match sera une finale et c'est de cette manière que nous pourrons atteindre notre objectif. On doit prendre les matchs les uns après les autres. Face à nos prochains adversaires, on ne peut penser qu'à la victoire et aux 3 points afin d'atteindre notre objectif", a conclu le Brésilien.