Lille - Sturm Graz : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille et Sturm Graz s’affrontent mercredi pour le compte de la 6e journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La Ligue des Champions 2024-2025 suit son cours avec les rencontres de la sixième journée cette semaine. Après les affiches du mardi, d'autres tout aussi alléchantes sont au programme ce mercredi. Parmi elles, un duel intéressant à suivre entre le LOSC et Sturm Graz.

Lille vise le top 8

Lille réalise une campagne impressionnante en Ligue des Champions cette saison. Depuis sa défaite face au Sporting lors de la première journée (2-0), le club n’a plus perdu et a enchainé trois victoires et un nul dans la compétition. 12e avec 10 points, les Dogues visent désormais le top 8 qualificatif directement pour les huitièmes de finale. Une tâche qui ne semble pas compliqué pour les hommes de Bruno Genesio qui sont clairement favoris contre le Sturm Graz, ce mardi. Mais attention à ne pas tomber dans l’excès de confiance, le football étant toujours imprévisible.

Sturm Graz veut éviter de sombrer

Du côté de Sturm Graz, le bilan est pour le moins délicat avec quatre défaites sur les quatre premiers matchs. Ce n’est que lors de la dernière journée que le club autrichien a réussi un sursaut d’orgueil en s’imposant contre Girona (1-0). Mais avec une 29e place au classement, les dés sont pratiquement jetés pour Sturm Graz (3 pts) qui va essayer de ne pas sombrer pour le reste de la compétition. Comme face à Girona, une réaction d’orgueil est donc attendue de la part des hommes de Christian Ilzer contre le LOSC, ce mercredi.

Horaire et lieu du match

Lille – Sturm Graz

6e journée de Ligue des Champions

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 18h45, heure française

Les compos probables du match Lille - Sturm Graz

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily - André, Bouaddi - Zhegrova, Cabella, Sahraoui – David

Sturm Graz : Khudyakov - Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalée - Chukwuani, Kiteishvili - Yalcouye, Jatta, Böving – Biereth

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Sturm Graz ?

La rencontre entre le LOSC et Sturm Graz sera à suivre ce mercredi 11 décembre 2024 à partir de 18h45 sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.