Lille - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 19e journée du championnat français est marquée par plusieurs chocs du haut de tableau, ce weekend. Des affrontements décisifs pour la suite de la saison pour les différentes équipes en lice. C’est le cas notamment du LOSC qui doit se remettre la tête à l’endroit dans un duel qui s’annonce électrique contre le RC Strasbourg, ce dimanche.

Lille dos au mur après un début d’année cauchemardesque

Le LOSC (5e, 32 pts) traverse une période particulièrement sombre en ce début d’année 2026. Les chiffres parlent d’eux-mêmes et inquiètent : quatre rencontres disputées, quatre revers, toutes compétitions confondues. Dernier coup dur en date, la défaite concédée jeudi soir en Ligue Europa sur la pelouse du Celta Vigo (2-1), venue prolonger une série déjà lourde de conséquences. Battus à domicile par Rennes (0-2) le 3 janvier, puis largement dominés par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (3-0), les Lillois ont également vu leur aventure en Coupe de France s’arrêter prématurément dès les seizièmes de finale face à Lyon (1-2). En quelques jours, les ambitions affichées en début de saison se sont sérieusement fragilisées.

Des résultats décevants qui auraient poussé Bruno Genesio à demander à quitter son poste même si le principal intéressé a finalement dément cette rumeur, samedi. « Après le match de Vigo, nous avons eu un échange avec ma direction... Mais pas pour présenter ma démission mais simplement pour trouver des solutions à nos problèmes de résultats et aussi parce qu’on a beaucoup de blessés de longue durée »,a expliqué le technicien français en conférence de presse. Dans ce contexte tendu, la réception de Strasbourg prend des allures de tournant. Cinquième du classement avec 32 points, à seulement trois longueurs du podium, l’équipe de Bruno Genesio n’a plus vraiment le droit à l’erreur dans un duel direct pour les places européennes.

Strasbourg avance sans pression, mais avec des certitudes

En face, le RC Strasbourg (7, 27 pts) se présente avec une dynamique bien plus sereine. Actuels septièmes avec 27 points, les Alsaciens progressent à leur rythme, sans l’obligation de résultat immédiat qui pèse sur Lille. Désormais étroitement lié à Chelsea par une propriété commune, le club a néanmoins été bousculé en ce début d’année par le départ de son entraîneur Liam Rosenior vers le banc londonien. Un changement rapidement digéré puisque son successeur, Gary O’Neil, nommé le 7 janvier, a parfaitement lancé son mandat. Large vainqueur en Coupe de France (6-0) lors des seizièmes de finale, Strasbourg a confirmé en championnat avec un succès convaincant contre Metz (2-1). Libérés de toute échéance européenne cette semaine, les coéquipiers de Guéla Doué devraient arriver dans le Nord avec un avantage certain sur le plan physique, bien décidés à profiter des doutes lillois pour poursuivre leur progression.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Strasbourg

La rencontre entre le LOSC et le RC Strasbourg sera à suivre ce dimanche 25 janvier 2026 à partir de 20h 45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.