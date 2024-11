Lille - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille et Rennes seront aux prises dimanche pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Ouverte vendredi, la douzième journée de Ligue 1 se poursuit avec de nouvelles affiches intéressantes. L’une des rencontres au programme ce dimanche est un choc alléchant à suivre entre le LOSC et le Stade Rennais. Deux équipes qui n’ont pas la même histoire cette saison.

Lille doit se rassurer avant la C1

4e de Ligue 1 à l’ouverture de cette 12e journée, Lille (19 pts) est sur le bon chemin cette saison. Au pied du podium, les Dogues peuvent se rapprocher du peloton de tête avec une victoire face à Rennes, ce dimanche. Cependant, la dynamique est moins reluisante pour le LOSC qui a enchainé deux nuls lors de ses deux dernières sorties en championnat. Mais avec un choc à venir en Ligue des Champions contre Bologne, mercredi, les hommes de Bruno Genesio devront renouer avec le succès et préparer sereinement le match contre les Italiens.

Rennes en quête de renaissance

De son côté, Rennes ne réalise pas la saison de ses rêves. 14e de Ligue 1, le club breton (11 pts) fait une campagne décevante loin de ses standards ainsi que de ses ambitions. Après un bilan alarmant de 3 victoires, 2 nuls et 6 défaites, Julien Stéphan a cédé sa place pour Jorge Sampaoli qui fait son retour en France deux ans après son départ de l’OM. Pour son premier match sur le banc du Stade Rennais, le technicien argentin aura forcément à cœur de marquer les esprits.

Horaire et lieu du match

Lille – Rennes

12e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 15h, heure française

Les compos probables du match Lille - Rennes

Lille : Chevalier – Bakker, Diakité, Ribeiro, Mandi – André, Mukau – Zhegrova, Bouaddi, Fernandez-Pardo – David

Rennes : Mandanda – Faye, Wooh, Seidu, Assignon – Santamaria, Kamara – Blas, Gouiri, Jota – Kalimuendo

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Rennes ?

La rencontre entre le LOSC et le Stade Rennais sera à suivre ce dimanche 24 novembre 2024 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.