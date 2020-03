Lille - Rémy : "Nous avons beaucoup d'ambition"

Satisfait de la victoire contre Lyon, le buteur lillois voit plus loin et espère voir son équipe réitérer régulièrement ce genre de prestations.

continue d'engranger des points. Grâce à un but de Loïc Rémy, les Dogues se sont imposés face à ce dimanche soir (1-0) et restent à un point de Rennes et du podium tout en distançant les Gones (9 points derrière).

"Je m'éclate. J'avais à coeur de vraiment faire partie du projet, a expliqué l'international tricolore après la rencontre au micro de Canal+. Quand je suis venu ici j'ai tout de suite accroché et puis je pense qu'aujourd'hui on est un club qui s'affirme, Lille est une très bonne équipe de , on le montre depuis deux ans maintenant. On a vraiment beaucoup d'ambition."

Celui qui n'était pas titulaire après son arrivée aux yeux de Christophe Galtier s'est également exprimé sur cette période avant de gagner sa place dans le XI. "Il faut savoir passer par des étapes un peu plus compliquées parfois mais cela fait partie de mon tempérament de ne jamais baisser les bras et aujourd'hui je suis content d'en récolter les fruits. Je m'en donne vraiment les moyens."

Plus d'équipes

Enfin, interrogé sur la possibilité de retrouver l'équipe de à quelques mois de l'Euro, il n'a pas voulu se projeter. "On va prendre match par match, on ne va pas griller les étapes. J'essaie d'être le plus performant possible, je m'éclate dans ce club et ce dispositif. Le maximum c'est de prendre du plaisir et de gagner des matches."