Lille - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille vs Real Madrid

Lille et le Real Madrid seront aux prises, mercredi, lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

Lancée il y a deux semaines, la Ligue des Champions saison 2024-2025 est déjà à sa deuxième journée. Un nouvel épisode qui a démarré ce mardi avec plusieurs chocs intéressants. Il se poursuit d’ailleurs ce mercredi avec d’autres affiches alléchantes dont celle entre le LOSC et le Real Madrid.

Lille vise un exploit face au Real Madrid

Lille n’est pas bien entré dans la compétition avec une défaite contre le Sporting Lisbonne lors de la première journée (2-0). Un revers que les Dogues souhaitent oublier en obtenant un résultat positif face au Real Madrid, mercredi. Si la tâche s’annonce compliquée face au champion d’Europe en titre, le LOSC est en confiance après sa victoire contre Le Havre lors de la sixième journée de Ligue, dimanche (0-3). En plus, les hommes de Bruno Genesio peuvent compter sur le soutien de leur public pour essayer de réaliser un exploit face au Real Madrid.

De son côté, le Real Madrid a bien lancé sa campagne européenne avec une victoire contre Stuttgart, il y a deux semaines (3-1). Depuis, les Merengues ont enchainé deux victoires consécutives en Liga avant de se faire accrocher par l’Atlético Madrid lors du derby madrilène, dimanche (1-1). Les hommes de Carlo Ancelotti auront donc à cœur de renouer avec la victoire face à Lille, mercredi, afin de continuer sereinement la défense de leur titre.

Horaire et lieu du match

Lille – Real Madrid

2e journée de Ligue des Champions

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 21h française

Les compos probables du match Lille - Real Madrid

Lille : Chevalier – Santos, Diakité, Mandi, Gudmundsson – André, Bouaddi – Zhegrova, Cabella, Sahraoui – David

Real Madrid : Lunin – Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy – Modric, Tchouameni, Valverde, Bellingham – Rodrygo, Vinicius Jr

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Real Madrid ?

La rencontre entre le LOSC et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi 02 octobre 2024 à partir de 21h sur Canal+ Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.