Lille-PSG - Kimpembe, Kurzawa et Florenzi blessés

Le PSG a perdu trois joueurs sur blessure en l'espace de quelques minutes sur la pelouse de Lille, ce dimanche soir.

Nouvelles blessures pour le PSG sur la pelouse de , où les Parisiens ont concédé le match nul 0-0 malgré une prestation intéressante. Un petit quart d'heure avant la fin du match, Presnel Kimpembe a réalisé un superbe tacle sur Burak Yilmaz, seul contre quatre Lillois partis en contre pour préserver le point du nul pour son équipe.

Mauvaise nouvelle, le défenseur central parisien s'est claqué sur un changement de direction dans sa course juste avant de réussir cette incroyable intervention décisive. Après plusieurs minutes au sol, il a finalement cédé sa place à Mitchell Bakker pour les dernières minutes du match.

Quelques instants plus tard, ce sont Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi qui sont également sortis sur blessure. Le latéral droit a été touché à la cuisse droite, et l'Italien à la cheville gauche. Thomas Tuchel a donc lancé Colin Dagba et Ander Herrera pour la fin de la rencontre.

Deux mauvaises nouvelles supplémentaires pour l'entraîneur allemand, qui va probablement devoir se passer de ces trois joueurs mercredi, pour le dernier match de l'année au Parc des Princes contre .

Neymar sera lui aussi absent, lui qui ne fera son retour qu'en janvier après son entorse de la cheville subie contre la semaine dernière.

Côté bonnes nouvelles en revanche, Julian Draxler a fait son retour à la compétition après de longues semaines d'absence. Le champion du monde 2014 est entré en cours de rencontre à la place d'un Rafinha une nouvelle fois très bon.