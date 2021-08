Lille OSC : Opéré, Renato Sanches ne sera pas transféré

Le milieu de terrain portugais du LOSC est indisponible pour de nombreuses semaines.

Samedi, lors de la déroute du LOSC à domicile face à l'OGC Nice (0-4) Renato Sanches ne figurait pas sur la feuille de match.

Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur des Dogues, en avait expliqué la raison : « il a ressenti une gêne à un genou » et elle ne lui a pas permis de participer à la rencontre. « Il avait cette gêne depuis quelques jours mais il avait bien redémarré l'entraînement cette semaine. Mais, cette douleur est devenue plus importante. Je ne peux pas en dire plus. Il faut attendre les examens lundi. »

L'article continue ci-dessous

Et ce lundi, le vainqueur de l'Euro 216 a été opéré avec succès du ménisque comme l'a annoncé son club dans un communiqué : « Renato Sanches a été opéré ce lundi avec succès d'une lésion méniscale du genou droit. Notre milieu de terrain se porte bien. »

🔴 Renato Sanches a été opéré ce lundi avec succès d’une lésion méniscale du genou droit. Notre milieu de terrain se porte bien.



Plus d'informations ⬇️ — LOSC (@losclive) August 16, 2021

Le LOSC a également communiqué la durée d'indisponibilité de son joueur, qui fêtera ses 24 ans le 18 août : « Renato va pouvoir débuter son programme de soin dès cette semaine. La durée de son indisponibilité, estimée à 6 semaines, sera définie plus précisément dans les prochaines semaines. »

Cette opération met également fin à un départ du joueur cet été. Plusieurs clubs étaient intéressés par l'ancien joueur du Bayern parmi lesquels le Barça, le RB Leipzig et Liverpool.