Lille OSC – Montpellier HSC : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lille-Montpellier.

Deux équipes à la relance

La 30e journée n'a pas été une réussite pour Lille (5e avec 52 points) et Montpellier (13e avec 37 points). Les Dogues se sont inclinés 1-0 sur la pelouse d'Angers, la lanterne rouge, tandis que les Montpelliérains ont chuté à domicile contre Toulouse (1-2).

Les deux équipes vont donc tenter de renouer avec la victoire sachant que Lille est en course pour l'Europe et que Montpellier n'a pas encore assuré définitivement son maintien.

Date, horaire et lieu de Lille-Montpellier

Date Dimanche 16 avril 2023 Ville Villeneuve-d'Ascq (France) Stade Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy Heure du coup d'envoi 13h00 heure française Compétition 31e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Jérôme Brisard (France)

Sur quelle chaîne voir le match Lille-Montpellier ?

En France, la rencontre entre Lille et Montpellier sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lille-Montpellier

En France, il sera de possible de voir le match Lille-Montpellier en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Lille-Montpellier

Bonne nouvelle pour le LOSC : le défenseur brésilien Ismaily, absent depuis le mois de février en raison d'une blessure à la cuisse est enfin de retour dans le groupe. Son entraîneur, Paulo Fonseca, a cependant précisé qu'il ne sera « sûrement pas prêt pour commencer le match ».

En revanche, Adam Ounas (cuisse) et Tiago Djalo (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit), sont toujours absents.

Du côté de Montpellier peut compter sur deux retours importants : ceux de « Kiki » Kouyaté et Faitout Maouassa.

L'équipe probable de Lille Chevalier - Weah, Fonte, Alexsandro, Gudmundsson - B. André, André Gomes - Cabella, Angel Gomes, Bamba - David. L'équipe probable de Montpellier Lecomte - Sacko, Julien, Sakho, Sylla - Chotard, Ferri - Nordin, Savanier, Khazri - Wahi.

Les statistiques à connaître avant Lille-Montpellier

● Lille est invaincu lors de ses 10 dernières réceptions de Montpellier en Ligue 1 (6 victoires, 4 nuls), soit depuis août 2011 (0-1). Le LOSC n'affiche que 7% de défaites à domicile contre le MHSC dans l'élite (2/27 – 16 victoires, 9 nuls).

● Lille a connu à Angers le week-end dernier (0-1) sa 8e défaite de la saison en Ligue 1 (15 victoires, 7 nuls). Les Dogues n'ont jamais connu 2 revers de rang en L1 2022-2023.

● Montpellier a perdu 15 de ses 30 matches de Ligue 1 2022-2023 (11 victoires, 4 nuls), son plus haut total à ce stade dans l'élite depuis 2003-2004 (19 revers, 20e en fin de saison).

● Lille est invaincu lors de ses 12 dernières réceptions de Ligue 1 (8 victoires, 4 nuls), meilleure série en cours. C'est sa meilleure série sur une même saison depuis novembre 2010-mai 2011 (14).

● Montpellier reste sur 3 déplacements sans défaite en Ligue 1 (2 victoires suivies d'un nul), sa meilleure série sur une même saison depuis février-avril 2021 (6).

● Lille est l'équipe qui débute ses actions le plus haut sur le terrain en moyenne cette saison en Ligue 1 (à 45m de son but).

● Montpellier convertit 48% de ses grosses occasions en but en Ligue 1 cette saison (29/60), seul Monaco affiche un ratio plus élevé (53%). Lille, elle, est la 2e formation qui compte le plus de grosses occasions en L1 2022-2023 (89, derrière Paris à 114).

● Montpellier est l'équipe dont les matches ont le plus faible temps de jeu effectif en moyenne en Ligue 1 cette saison (51 minutes et 41 secondes).

● Contre Angers le week-end dernier, le milieu de Lille Angel Gomes a tenté 5 tirs depuis l'extérieur de la surface pour la deuxième fois de la saison en Ligue 1 (également le 4 septembre contre… Montpellier). Il avait d'ailleurs marqué contre le MHSC plus tôt dans la saison de la sorte.

● S'il joue contre Lille, Stephy Mavididi (Montpellier) deviendra le joueur anglais le plus capé en Ligue 1 depuis l'après-guerre (107 matches actuellement), dépassant Chris Waddle.

