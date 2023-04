Lille OSC : L'étonnant record de Jonathan David dans les 5 grands championnats européens

Jonathan David, l'attaquant canadien du LOSC, peut se vanter d'un record et ce, dans les cinq grands championnats européens !

Avec notre partenaire Opta Sport, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire 2-1 de Lille contre Montpellier ce dimanche 16 avril 2023 à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1.

Que de défaites pour Montpellier !

● Lille compte 55 points après 31 matches de Ligue 1 2022-2023, plus haut total pour une équipe classée 5e à ce stade de la compétition depuis Bordeaux en 2009-2010 (56 points – 6e en fin d'exercice).

● Montpellier a perdu 16 de ses 31 matches de Ligue 1 2022-2023 (11 victoires, 4 nuls), n'ayant compté plus de défaites à ce stade de la compétition que 2 fois dans son histoire : 17 en 1981-1982 et 19 en 2003-2004. Le MHSC avait été relégué lors de ces 2 saisons (20e à chaque fois).

● Battu par Toulouse lors de la précédente journée, Montpellier s'est incliné lors de 2 rencontres consécutives de Ligue 1 pour la 1re fois depuis les 2 derniers matches sur le banc de Romain Pitau début février (2 également).

● Lille est invaincu lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 à domicile (9 victoires, 4 nuls), plus longue série en cours et sa plus longue sur une même saison depuis novembre 2010-mai 2011 (14).

● Lille a pris 17 points cette saison en Ligue 1 après avoir été mené au score, seul Marseille fait mieux (18). Le LOSC a remporté 3 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 où il a encaissé le premier but (3-1 à Rennes le 4 février, 2-1 face à Brest le 24 février et 2-1 aujourd'hui contre Montpellier).

Elie Wahi et Jonathan David affolent les compteurs

● Issiaga Sylla a marqué son premier but en Ligue 1 avec Montpellier, pour sa 10e apparition. Le défenseur est désormais impliqué dans 4 buts en Ligue 1 2022-2023 (1 but, 3 passes décisives), son plus haut total sur une même saison depuis 2017-2018 (1 but et 3 passes décisives avec Toulouse).

● Elie Wahi est impliqué dans au moins un but lors de chacun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (5 buts, 2 passes décisives), seul Andy Delort (7 entre février et avril 2019) a fait mieux avec Montpellier depuis qu'Opta analyse la compétition (2006-2007). L'attaquant est impliqué dans chacun des 7 derniers buts de Montpellier en Ligue 1 (5 buts, 2 passes décisives).

● Elie Wahi a délivré sa 3e passes décisive cette saison (en 27 matches), soit autant que lors de ses 2 premières saisons dans l'élite cumulées (3 en 51 rencontres). Avec 13 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Elie Wahi est, à 20 ans et 104 jours, l'un des 2 joueurs de moins de 21 ans à être impliqué dans plus de 15 buts dans le top 5 européen, avec Jamal Musiala (20).

● Jonathan David est le 4e joueur de Lille à marquer 20 buts lors d'une même saison de Ligue 1 au XXIe siècle, après Moussa Sow (25 en 2010-2011), Eden Hazard (20 en 2011-2012) et Nicolas Pépé (22 en 2018-2019). L'attaquant canadien a inscrit 9 buts à domicile dans l'élite depuis la reprise post-Coupe du Monde, plus que tout autre joueur des 5 grands championnats européens (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A).

● Rémy Cabella est impliqué dans 8 buts face à Montpellier en Ligue 1 (2 buts, 6 passes décisives), son plus haut total face à une même équipe (à égalité avec Lorient). 5 de ses 7 passes décisives avec Lille cette saison l'ont été pour Jonathan David.