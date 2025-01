Lille - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un duel déséquilibré est au programme au Stade Pierre Mauroy, ce samedi. Lille (5e) accueille Nantes (14e).

Ce samedi soir (19h), Lille accueille Nantes au Stade Pierre-Mauroy pour la 18e journée de Ligue 1. Invaincus depuis 17 matchs toutes compétitions confondues, les Lillois ont l’opportunité de retrouver le podium en cas de victoire. En face, les Canaris traversent une période critique, avec une seule victoire en championnat sur leurs 12 derniers matchs.

Lille en quête d'un record historique

Sous les ordres de Bruno Genesio, Lille réalise une saison solide et reste l’une des équipes les plus en forme du moment. Depuis leur défaite face au Sporting Lisbonne en août dernier (2-0), les Dogues n’ont plus perdu, enchaînant 17 matchs sans défaite. Ce soir, ils peuvent égaler un record historique du club datant de la saison 1973-1974.

Pourtant, Lille devra faire sans Edon Zhegrova, toujours absent en raison de douleurs aux adducteurs. Le retour d’Angel Gomes, combiné à la régularité de Rémy Cabella et à l’efficacité de Jonathan David, devrait permettre aux Dogues de continuer sur leur lancée.

Nantes, au bord du gouffre

Pour Nantes, l’heure est grave. Les hommes d’Antoine Kombouaré, englués dans une spirale négative, peinent à retrouver un niveau de performances correct. Avec seulement deux points pris sur les cinq derniers matchs, les Canaris ne semblent pas en mesure de rivaliser face à une équipe lilloise en pleine confiance.

Le capitaine Pedro Chirivella devra motiver un groupe qui montre peu de cohésion ces dernières semaines. Derrière, l’entraîneur nantais mise sur la nouvelle recrue Anthony Lopes pour ramener de la solidité, mais la tâche s’annonce colossale face à l’une des meilleures équipes de Ligue 1. Peut-être, s'appuieront-ils sur ce qu'ils ont fait de bien lors de leur dernière sortie en Coupe.

Un match à sens unique ?

La rencontre pourrait tourner rapidement en faveur des Dogues si ces derniers parviennent à imposer leur rythme. Bruno Genesio a insisté en conférence de presse sur l’importance de maintenir l’intensité et la rigueur. Kombouaré, son homologue du soir, lui, ne s'est pas trop exprimé. Devant les médias, il a préféré bouder.

Horaire et lieu du match

Samedi 4 janvier 2025

Stade Pierre Mauroy

16e journée de Ligue 1

A 19h, heure française

Lille - Nantes

Les compos probables de Lille - Nantes

Lille (4-2-3-1) : Chevalier - Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Mandi - André (c), Fernandez-Pardo - Sahraoui, Cabella, Mukau - David

Nantes (4-3-3) : Lopes - Castelletto, Pallois, Zezé, Amian, Cozza - Chirivella (c), Douglas Augusto, Lepenant - Ganago, Abline.

Sur quelle chaine suivre le match Lille - Nantes

La rencontre entre Lille et Nantes sera à suivre ce samedi à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.