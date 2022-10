Lille – Monaco : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Lille-Monaco.

Se rapprocher du podium

Lille (7e avec 19 points) et Monaco (6e, avec 21 points) sont au coude-à-coude en Ligue 1. Les deux équipes ne sont pas très loin de la 3e place (occupée par Lens avec 24 points), synonyme de Ligue des champions. Une victoire permettrait à l'une de ces deux équipes de distancer un rival dans la course à l'Europe.

Date, horaire et lieu de Lille-Monaco

Date : dimanche 23 octobre 2022

Ville : Villeneuve-d'Ascq (France)

Stade : Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 12e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitrage : Monsieur Willy Delajod

Sur quelle chaîne voir le match Lille-Monaco ?

En France, la confrontation entre le LOSC et l'ASM sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Lille-Monaco

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application Prime Video.

LILLE OSC-AS MONACO, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Lille-Monaco

Paulo Fonseca sera privé de deux cadres pour cette rencontre : José Fonte et Benjamin André qui sont suspendus.

Du côté de l'ASM, Philippe Clement devra se passer des services de Mohamed Camara, suspendu. Ruben Aguilar, blessé depuis octobre (aponévrose de la voute plantaire) est absent. Benoît Badiashile est quant à lui incertain : « On verra avec Benoît. Il s'est bien entraîné jeudi et vendredi. On va surveiller s'il y a une réaction ou pas, mais vendredi il était bien », a confié son entraîneur. »

Les équipes probables pour la rencontre Lille-Monaco

Lille : Chevalier - Djalo, Diakité, Yoro, Ismaily - André Gomes, Ounas, Angel Gomes, Cabella, Bamba - David.

Monaco : Nübel- Vanderson, Disasi, Maripan, Caio Henrique - Diatta, Fofana, Matazo, Golovin - Embolo, Ben Yedder.

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs avant Lille-Monaco

Paulo Fonseca (entraîneur du Lille OSC) : « L'AS Monaco est une grande équipe. Chaque match est une nouvelle étape pour l'équipe. On veut gagner tous les matches possibles. Mais on sait que ça va être un match difficile. L'équipe s'améliore mais pas que sur le plan défensif. Elle est plus agressive, plus réactive, surtout quand on n'a pas le ballon. C'est l'attitude qui a changé. C'est une question collective. Je dois saluer aussi les ailiers et les joueurs de couloirs. On travaille beaucoup plus sur ce point, et c'est un résultat satisfaisant. On a parlé beaucoup de ça ensemble. »

Philippe Clement (entraîneur de l'AS Monaco) : « Je m'attends à un match spectaculaire. Lille est une équipe avec beaucoup de qualités techniques, de vitesse avec un grand buteur Jonathan David. Ils sont dans une bonne dynamique. On va jouer comme d'habitude avec l'ambition de gagner mais il faudra conserver un bon équilibre. Et ne pas prendre de carton rouge (sourire). »

Les statistiques à connaître avant le match Lille-Monaco

● Lille n'a remporté que 2 de ses 16 derniers matches contre Monaco en Ligue 1 (6 nuls, 8 défaites), c'était le 10 avril 2016 (4-1) et le 6 décembre 2020 (2-1).

● Monaco est l'équipe contre laquelle Lille a perdu le plus de matches à domicile en Ligue 1 (14/50). Le LOSC s'est notamment incliné lors de 4 de ses 5 réceptions les plus récentes de l'ASM en L1 (1 victoire).

● Lille a remporté ses 2 derniers matches de Ligue 1 (v Lens puis Strasbourg), mais n'a plus fait la passe de 3 depuis septembre-octobre 2021 (3).

● Lille a remporté ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1, autant que lors des 9 précédents (3 nuls, 4 défaites).

● Monaco a pris 31 points à l'extérieur en Ligue 1 depuis la nomination de Philippe Clement en début d'année (9 victoires, 4 nuls, 2 défaites), seul Marseille (32, mais avec 1 match de plus) fait mieux en 2022.

● Ce match oppose les 2 équipes qui restent sur la plus longue série de matches en marquant en Ligue 1 : Monaco (21) et Lille (14).

● Ce match oppose l'une des 2 équipes qui n'a pas encore marqué le moindre but de la tête en Ligue 1 cette saison (Lille, à égalité avec Toulouse) à celle qui en a inscrit le plus (Monaco, 7).

● Monaco est l'une des 2 seules équipes avec Paris à ne pas encore avoir été menée une seule minute en déplacement en Ligue 1 cette saison.

● Suspendu pour ce match, José Fonte restait sur 49 rencontres consécutives de Ligue 1 disputées en intégralité avec Lille. Il s'agira seulement du 7e match de l'élite manqué par le défenseur de 38 ans depuis ses débuts dans la compétition contre… Monaco en août 2018 (3 victoires, 3 défaites en son absence).

● Wissam Ben Yedder est impliqué dans 5 des 10 derniers buts de Monaco contre Lille en Ligue 1 (3 buts, 2 passes décisives).