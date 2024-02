Lille - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille et Le Havre s’affrontent samedi pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 revient ce weekend avec les matchs de la 22e journée. Après l’ouverture de l’OL et de Nice, c’est au tour de Lille et Le Havre de disputer les trois points de la victoire. Les deux équipes seront aux prises ce samedi dans un duel déséquilibré sur le papier mais qui n’est pas épargné de surprises.

Lille - Le Havre, un match piège pour les Dogues

5e de Ligue 1, le LOSC (35pts) réalise une saison plus ou moins satisfaisante. Les Dogues n’ont perdu que quatre matchs dans l’élite cette saison (9 victoires, 8 nuls). Mais les défaites de Lille arrivent au mauvais moment. Dans la course pour l’Europe, le club nordiste marque un peu le pas ces dernières semaines. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont remporté que deux de leurs cinq précédentes rencontres en Ligue 1 (2v, 1n, 2d). Lille a notamment perdu face au PSG (3-1) lors de la dernière journée après avoir perdu les 8es de finale de la Coupe de France contre l’OL (2-1). Menacé par Lens et Rennes derrière, Lille a une occasion en or pour se relancer et se mettre dans les bonnes dispositions. Mais ce n’est pas gagné d’avance.

De retour dans l’élite après une décennie, Le Havre répond au-delà des attentes. Le HAC (11e, 24pts) a longtemps côtoyé la première moitié de tableau avant de descendre d’un cran. Une descente que le club doit à ses résultats mitigés ces dernières journées. Les Normands n’ont, en effet, remporté qu’une seule de leurs précédentes rencontres en Ligue 1 (1v, 2n, 2d). Les Ciel et Marine restent d’ailleurs sur une défaite face au Stade Rennais (1-0) lors de la journée écoulée. Toutefois, Le Havre a montré à plusieurs reprises cette saison qu’il pouvait poser beaucoup de problèmes aux cadors. C’est donc un match piège qui se profile pour les Dogues.

Horaire et lieu de match

Lille – Le Havre

22e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 17h française

Les compos probables du match Lille - Le Havre

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - André, Bentaleb - Zeghrova, Angel Gomes, Ounas - David

HAC : Desmas - Sanganté, Youté, Lloris, Operi - Nego, Touré, Kechta - Casimir, Bayo, Sabbi

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Le Havre ?

La rencontre entre le LOSC et Le Havre sera à suivre ce samedi 17 février 2024 à partir de 17h sur Prime Video.