Lille - Juventus : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le LOSC sera l’hôte de la Juventus Turin, ce mardi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

La prestigieuse compétition des clubs européens fait son come-back avec les matchs de la quatrième journée de la phase de Ligue après deux semaines d’absence. En effet, en dehors du duel des cadors entre le Real Madrid et l’AC Milan au Santiago Bernabéu, l’un des alléchants chocs de la soirée du mardi opposera le LOSC à la Juventus Turin au Stade Pierre Mauroy.

Les Dogues face à un autre exploit en C1

Lille réalise un début de saison incroyable en Ligue des champions. Depuis leur défaite d’entrée face au Sporting CP (2-0), les hommes de Bruno Genesio n’ont plus perdu un match en C1. Jonathan David et ses partenaires ont surpris le club le plus titré en la matière, le Real Madrid (1-0) lors de la deuxième journée avant d’aller clouer le bec à Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid (1-3) dans le cadre de la troisième journée. Sur une série de huit matchs sans défaites toutes compétitions confondues, les Nordistes veulent enchaîner en Ligue des champions, même s’ils ont connu un week-end compliqué avec le match nul contre Lyon (1-1) en Ligue 1. Avant le coup d’envoi contre la Ville Dame, Lille est 15e de la phase de Ligue avec 6 points au compteur. Une victoire contre la Juve sera un autre exploit pour Genesio et sa troupe.

En face, la Juventus (14e, 6 points) tentera de mettre un coup d’arrêt au LOSC sur son propre terrain. Contrairement à Lille, la Vieille Dame est à la recherche d’une relance en C1. Vainqueurs du PSV Eindhoven (3-1) et du RB Leipzig (2-3) pour les deux premières sorties, les hommes encadrés par Thiago Motta ont été battus par Stuttgart (0-1) lors de la récente journée. Invaincue en championnat d’Italie (5 victoires, 6 matchs nuls), la Juventus vient au Nord de la France pour se relancer en Ligue des champions. La victoire contre l’Udinese (0-2) en Serie A ce week-end réconforte encore plus les Italiens, qui y croient.

Horaire et lieu du match

Lille - Juventus

4e journée de Ligue des Champions

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 21h française

Les compos probables du match Lille - Juventus

Lille : Chevalier - Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - Bouaddi, André - Zhegrova, Gomes, Sahraoui - David

Juventus : Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso - Thuram, Locatelli - Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Juventus ?

La rencontre entre Lille et la Juventus Turin sera à suivre ce mardi 05 novembre 2024 à partir de 21h sur Canal+Foot et Canal+Live 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.