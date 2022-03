Lille : Jonathan David veut apprendre de cette élimination

Battu 2-0 à Londres lors du match aller, Lille s'est encore incliné (1-2) lors de son huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Convaincus de pouvoir réaliser l'exploit, les Dogues sont parvenus à faire douter les Blues pendant seulement quelques minutes suite au pénalty marqué par Burak Yilmaz, trop rapidement rejoints au score.

La clé est dans les détails

Au micro de Canal+, Jonathan David, l'attaquant du LOSC, a regretté le manque d'efficacité des Nordistes face au but, conscient qu'à un tel niveau, tout se joue sur de petits détails. "On a joué un bon match. Mais après, cela se joue aux petits détails. Au plus haut niveau, c'est toujours comme ça. On fait une bonne première période, on mène et à la dernière seconde, ils égalisent sur leur seule occasion. Cela nous a fait mal, car on savait qu'il était important de rentrer au vestiaire avec l'avantage", a analysé le Canadien, fier du visage affiché.



"À 1-1, tout pouvait encore se jouer, mais ça devenait difficile. Après, à 1-2, je crois que le match est terminé… On avait l'objectif de faire un grand match et de renverser la situation, car de tels matchs, on ne les joue pas tous les jours. (…) On est fiers et en même temps il y a un peu de regrets, car sur les deux matchs, on aurait pu mieux gérer. Mais on apprend et on va de l'avant", a ensuite terminé Jonathan David, auteur de 3 buts en C1 cette saison.

Des quarts de finale sans tricolores

Suite à l'élimination du LOSC, couplée à celle du Paris Saint-Germain la semaine dernière face au Real Madrid (3-1), il n’y aura aucun club français présent en quart de finale de Ligue des Champions pour la 3e fois sur les 5 dernières éditions (2017/2018, 2018/19 et 2021/22). Un bilan très insuffisant pour les clubs tricolores, qui aspirent à prouver leur progression.