Lille : Jocelyn Gourvennec entre fierté et déception

Battu 2-0 à Londres lors du match aller, Lille s'est encore incliné (1-2) lors de son huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Chelsea. Convaincus de pouvoir réaliser l'exploit, les Dogues sont parvenus à faire douter les Blues pendant quelques minutes, suite au pénalty marqué par Burak Yilmaz. De quoi rendre fier leur entraîneur Jocelyn Gourvennec.

Un scénario désavantageux...

"On s'est mis au niveau lors des deux matchs. On a fait la prestation qu'on voulait ce soir avec une grosse première période. On peut simplement regretter le fait de ne pas être rentré à 1-0 à la pause. Puis, il y a aussi la tête de Xeka sur le poteau. On a vraiment répondu présents, les joueurs peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait", a confié le technicien français au micro de RMC Sport, qui regrette de vivre un tel scénario face au champion d'Europe en titre.

L'article continue ci-dessous

"Le stade était exceptionnel ce soir, on a mis du cœur et du courage. C'est dur de perdre ce soir, on ne méritait pas ça. On peut sortir la tête haute. Il faut féliciter Chelsea compte tenu du contexte dramatique pour eux", a ensuite ajouté le coach lillois, beau joueur.

Des quarts de finale sans tricolores

Suite à l'élimination du LOSC, couplée à celle du Paris Saint-Germain la semaine dernière face au Real Madrid (3-1), il n’y aura aucun club français présent en quart de finale de Ligue des Champions pour la 3e fois sur les 5 dernières éditions (2017/2018, 2018/19 et 2021/22). Un bilan très insuffisant pour les clubs tricolores, qui aspirent à prouver leur progression.