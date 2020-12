Lille - Galtier : "Une grande performance"

L'entraîneur nordiste s'est félicité de la prestation de ses joueurs, vainqueurs du choc du week-end contre l'AS Monaco (2-1).

Une première période quelque peu timide, puis une deuxième nettement meilleure et au final un succès probant contre un concurrent direct au podium Le LOSC a connu une belle après-midi ce dimanche à Pierre Mauroy pour la réception de l'AS .

Les Dogues sont parvenus à faire la différence après la pause grâce à Jonathan David d'abord, auteur de son deuxième but de la saison, puis par Yazici, parfaitement servi par Burak Yilmaz au terme d'un contre rondement mené. La réduction du score de Pietro Pellegri - son premier but depuis plus de deux ans - n'aura rien changé.

"On bat une belle équipe, très organisée et difficile à jouer, qui a des jambes, de la qualité technique et qui était sur une grande dynamique. C'est une grande performance", a apprécié Christophe Galtier au coup de sifflet final.

"La première période était fermée, ce n'est pas qu'on ne voulait pas jouer, mais les deux équipes ont beaucoup de similitudes et il y avait très peu de situations. Cela se décante en deuxième période et bascule en notre faveur, sûrement parce qu'on est mieux revenus dans le match que l'adversaire, en profitant de nos occasions pour marquer coup sur coup."

Une victoire qui permet aux Lillois de s'enparer de la deuxième place du classement, tout en restant à deux point d'un PSG qu'ils accueilleront dans deux semaines pour l'un des chocs de cette fin d'année 2020.

"Ce résultat est important parce qu'on était face à un concurrent direct et qu'on avait peu gagné ces derniers temps. Quand je vois ce qu'a fait Paris samedi, en battant avec une rotation de huit joueurs, je me dis que ça reste le PSG", poursuit Galtier.

"Pour être très honnête, je regarde ce qui se passe derrière nous, où il y a une bagarre terrible avec Monaco, Marseille, ou Montpellier. On est bien placés mais on verra où on bascule après le match contre Montpellier le 23 décembre."

D'ici là, il faudra aller faire un résultat sur la pelouse du dès jeudi pour s'assurer la première place du groupe en , avant de défier , et Paris, donc. Sacré programme.