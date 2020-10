Lille - Galtier : "Jonathan David ? On le conseille, on lui dit que ça va venir"

L'entraîneur lillois a fait le point sur le manque de réussite de son nouvel attaquant, muet depuis son arrivée dans le Nord cet été.

Christophe Galtier a été interrogé en conférence de presse sur les difficultés de Jonathan David, toujours à la recherche de son premier but sous le maillot nordiste.

"On calme et on maintient l'exigence. C'est un poste difficile, d'être jugé sur le nombre de buts marqués.... On le conseille, on parle avec lui, on lui dit que ça va venir", a cherché à temporiser son entraîneur.

"Une fois qu'on lui a dit, ça ne s'arrête pas là. Il faut mettre des choses en place sur le terrain, c'est ce qu'on fait en ce moment."

"Ce qu'il s'est passé avec Osimhen est très rare"

Le coach nordiste prévient également : le Canadien n'a aucune garantie de connaître la même réussite que certains de ses prédecesseurs. "Après, il y a aussi les échanges et les regards, poursuit-il. Qu'il comprenne qu'il n'est pas venu ici pour deux ou trois mois. Ce qu'il s'est passé avec Victor Osimhen l'an passé, c'est très rare.

"Avec Nicolas Pépé, ça a mis un peu de temps et après ça s'est emballé. Après, il y a un regard de l'extérieur qui peut être logique au vu de l'investissement et la réussite de Victor la saison dernière.

"Il faut tout relativiser. il y a des progrès. Mais il y a évidemment un manque d'efficacité, ça se travaille au quotidien, avec des séances d'entraînement. C'est à lui aussi peut-être de mettre en place une routine différente car quand ça ne fonctionne pas, il faut changer des choses. Je vais travailler là-dessus avec lui. Il y a sûrement des choses différentes à apporter."