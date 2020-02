Lille - Galtier : "Je sens les prémices d'une évolution"

Après un début d'année compliqué, les Lillois ont enchaîné une deuxième victoire consécutive ce mardi contre Rennes (1-0).

Christophe Galtier s'est montré plutôt satisfait du renouveau de son équipe, victorieuse de Rennes (1-0), trois jours après son premier succès en 2020 à (1-2).

"On a battu le troisième du championnat qui est une bonne équipe, qui joue bien. On a bien démarré les deux périodes, analysait après le coup de sifflet final le technicien nordiste. On n'a pas su concrétiser nos temps forts pour marquer un deuxième but. J'ai bien aimé leur gestion de fin de match avec de la maturité. C'est une victoire importante car elle vient bonifier les trois points pris à Strasbourg."

"L'équipe recommence à gagner avec un état d'esprit"

Alors que son équipe est revenue à trois points du podium, Galtier a préféré souligne le mieux observé dans le jeu plutôt que la bonne opération comptable. "Je ne suis nullement focalisé sur le classement, mais plutôt sur le fait que l'équipe recommence à gagner avec un état d'esprit, un changement d'animations, une envie de marquer des buts.

"Il y a une prise de conscience des joueurs, des cadres. Ce n'est pas un hasard si Loïc (Rémy, buteur ce mardi) est présent en début de match sur ces deux matchs. Il y a aussi une prise de conscience de tous les autres joueurs. Il reste encore beaucoup de matchs. Après le match de vendredi (à Angers, ndlr), on aura plus le temps de travailler les animations défensives et offensives. Je sens les prémices d'une évolution."

"J'expliquais après le match à Strasbourg que le 4-4-2 est un système que j'aime car il parait le plus rationnel sur la longueur et la largeur. Il me semblait important d'épauler Victor Osimhen pour lui offrir plus d'espaces."