Lille, Galtier estime que la défaite du PSG contre Manchester United n'est "pas logique"

Christophe Galtier, le coach du LOSC, est revenu sur la terrible contre-performance du PSG en Ligue des champions.

Une fois de plus, le Paris Saint-Germain a vu son rêve de conquête européenne filer entre ses doigts au terme d'une soirée cauchemardesque. Il y avait eu la fameuse remontada. Cette débacle contre Manchester United laisse un sentiment encore plus amer, peut-être. Parce que les déceptions s'accumulent. Parce que les années passent. Et que le constat - mêlant insuffisances, malchance et débats sur l'arbitrage - reste le même, inlassablement...

Une choise est sûre, cette rengaine parisienne a encore engendré de multiples réactions dans le petit monde du football.

Christophe Galtier, entraîneur d'une équipe du LOSC dauphine du champion en titre, a apporté son soutien au club de la capitale. Le technicien estime que le résultat n'est evidemment pas en adéquation avec la physionomie du match.

"C’est dommage pour le football français. Ça reste la Ligue des Champions, c’est très difficile", a-t-il rappelé en conférence de presse. "Il faut reprendre un peu ce que disait l’entraîneur parisien en conférence de presse, je l’ai regardé. C’est une défaite qui n’est pas logique. Ils sont aussi peut-être victimes des nouvelles règles de l’arbitrage, de l’assistance vidéo. Un tir non cadré devient un penalty décisif qui vous élimine. C’est aussi ça... Quelques fois on dit 'il est difficile d’expliquer l’inexplicable', mais on ne peut s’arrêter à ça. Il y a toujours une explication aux échecs".