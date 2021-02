Lille - Galtier : "C'est une déception de ne pas l'emporter"

L'entraîneur nordiste n'a pas caché sa frustration après avoir vu son équipe incapable de trouver la faille dans la défense du Stade Brestois.

Fin de série pour le Losc, qui restait sur sept victoires consécutives avant la réception de Brest ce dimanche. 90 minutes et aucune frappe cadrée plus tard, les hommes de Christophe Galtier sont toujours leaders de la Ligue 1 mais ont perdu deux points précieux dans la course au titre contre des Bretons qui les avaient déjà battus il y a trois mois dans le Finistère.

"On a empêché Brest de développer son jeu, on a exercé un pressing constant et on a eu un bloc bas. C'est une déception de ne pas l'emporter, mais ma déception est minime quand je vois ce qu'on a fait sur le plan offensif... C'était insuffisant. On a 14 tirs pas cadrés donc il n'y a aucun arrêt du gardien. C'est pauvre sur un plan offensif", a reconnu l'entraîneur des Dogues au coup de sifflet final.

Avant de pointer du doigt l'organisation tactique de Brest, venu avant tout pour défendre dans le Nord, contrairement à ses habitudes. "C'est toujours difficile contre des blocs bas. Il faut être plus percutant, avoir plus de prises de risques, plus de prises d'initiatives, plus de présence dans la surface", a poursuivi l'ancien coach de Saint-Étienne.

"Il y a eu de la maladresse technique mais il a surtout manqué beaucoup de tempérament. Il faut plus de caractère, on doit se faire violence dans ce match-là.

"On avait une occasion incroyable avec des résultats très favorables et dans ce genre de match, il faut du caractère, de la personnalité. Mes offensifs ont manqué d'une saine agressivité dans la surface de réparation adverse."

Il en faudra plus de la part d'une attaque nordiste moins en feu depuis le début de l'année 2021 dès jeudi, pour le 16e de finale aller de Ligue Europa face à l'Ajax d'Amsterdam. Il faudra ensuite se déplacer à Lorient, dimanche, pour la prochaine journée de championnat.

Une Ligue 1 dont les Dogues occupent toujours la première place au deux tiers du parcours avec un petit point d'avance sur le PSG et trois sur Lyon, qu'ils doivent encore aller défier d'ici la fin de la saison.