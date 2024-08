Lille – Fenerbahçe : Les Dogues prennent une option sur la qualification (2-1)

Lille affrontait Fenerbahçe mardi en match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Score final, 2-1.

Lille était aux prises avec Fenerbahçe mardi soir à l’occasion du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Devant leur public, les Dogues ont joué le coup jusqu’au bout et peuvent penser au retour avec sérénité.

Lille prend les devants

Les Dogues démarraient timidement et ne prenaient pas de risque dès l’entame du match. Mais Lille se faisait peur sur une première frappe d’Edin Dzeko qui passait près des buts de Lucas Chevalier (6e). Le LOSC répondait dans la foulée avec une tentative d’Angel Gomes repoussée par Livakovic (8e). C’est finalement Lille qui avait le dernier mot dans ces premières minutes avec Tiago Santos qui armait une frappe détournée par Livakovic dans ses propres buts (1-0, 12e).

Les hommes de Bruno Genesio enchainaient ensuite les assauts sur le camp des Turcs mais ne parvenaient plus à trouver la faille. La faute à un grand Livakovic qui maintenait le Fener en vie par deux fois sur des tentatives d’Angel Gomes (28e) et d’Alexsandro (35e). Peu sollicité, Lucas Chevalier avait le bon réflexe face à Edin Dzeko et empêchait l’égalisation du Fenerbahçe (32e). Le score ne changeait pas jusqu’à la fin du premier acte.

Le Fener revient mais le LOSC n’abdique pas

Dès le retour des vestiaires, Allan Saint-Maximin tentait de forcer sa décision grâce à sa palette technique mais se heurtait par deux fois à un mur nommé Chevalier (47e, 49e). Les Dogues se faisaient bousculer par les hommes de José Mourinho qui ne profitaient pas non plus de leur temps fort pour égaliser. Angel Gomes lançait la révolte côté lillois avec un coup franc qu’il plaçait sur la tête de Bafodé Diakité qui ne trouvait, par contre, pas le cadre (58e). Haraldsson (63e) et Angel Gomes (71e) se loupaient aussi sur leurs tentatives.

Un manque de réalisme que le LOSC finissait par payer. Après avoir obtenu un coup franc aux abords de la surface, Irfan Kahveci s’élançait et nettoyait la lucarne de Lucas Chevalier d’un tir splendide (1-1, 80e). Lille essayait de reprendre l’avantage dans les derniers instants et finissait bien par y arriver grâce à Edon Zhegrova qui trompait Livakovic sur une frappe enroulée venue du côté droit (2-1, 90+1). Le match prenait fin sur ce score et Lille devra confirmer le mardi prochain sur le terrain de Fenerbahçe lors du match retour.