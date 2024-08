Lille - Fenerbahçe : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille affronte Fenerbahçe, mardi, en match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

La plus prestigieuse des compétions européennes est sur le chemin du retour, sous un nouveau format. Mais avant le démarrage des phases de poules, certains clubs doivent encore aller chercher leurs qualifications. C’est le cas du LOSC et de Fenerbahçe qui seront aux prises mardi à l’occasion du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Lille lance sa campagne européenne avec Fenerbahçe

4e de Ligue 1 la saison dernière, le LOSC doit passer par deux tours avant de retrouver la Ligue des Champions. Le premier sera face au Fenerbahçe de José Mourinho. Avec son nouvel entraineur, Bruno Genesio, Lille a bien envie de faire partie de la campagne de la C1. Pour cela, il faudra passer l’obstacle du club turc avant un éventuel barrage d’accession à la Coupe aux grandes oreilles.

Si Lille lance sa campagne face au Fenerbahçe, ce n’est pas le cas du club turc. Les hommes de José Mourinho ont éliminé au tour précédent, les Suisses de Lugano sur un score cumulé de 6-4 (4-3, 2-1). Et, le club stambouliote compte bien poursuivre sur sa lancée en sortant le LOSC. La présence de José Mourinho sur son banc en dit long sur les ambitions de Fenerbahçe.

Horaire et lieu du match

Lille – Fenerbahçe

3e tour préliminaire C1

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 20h30 française

Les compos probables du match Lille - Fenerbahçe

Lille : Chevalier ; Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson ; Santos, Gomes, Cabella, André, Haraldsson ; David

Fenerbahçe : Livakovic ; Osayi-Samuel, Djiku, Soyuncu, Oosterwolde ; Fred, Krunic ; Tadic, Szymanski, Kadioglu ; Dzeko

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - Fenerbahçe ?

La rencontre entre le LOSC entre le Fenerbahçe sera à suivre ce mardi 06 août 2024 à partir de 20h30 sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sr les chaines Youtube et Twitch de RMC Sport.