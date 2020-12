Lille, David revient sur sa lente adaptation

Lille-Sparta Prague, jeudi (18h55) en Ligue Europa, l'avant-centre du LOSC Jonathan David évoque sa lente acclimatation.

Arriver dans une nouvelle équipe, découvrir un nouveau championnat avec de nouveaux standards d'exigence, notamment sur le plan athlétique, c'est le challenge qu'a dû relever l'attaquant canadien Jonathan David en débarquant au LOSC, l'été dernier. En conférence de presse avant le match face au Slavia Prague en , l'attaquant parle de sa lente acclimatation dans sa nouvelle équipe.

Auteur de son premier but contre le Lorient le 22 novembre dernier, David est forcément libéré : "Oui, on peut le dire. Je voulais marquer à chaque match, j'attendais de pouvoir le faire à chaque fois. J'étais très content d'y être parvenu", confie-t-il ainsi en conférence de presse dans des propos relayés par l''Equipe. David évoque sa péridoe de sécheresse pendant laquelle il a dû se montrer solide mentalement.

"Je n'ai pas douté. Je savais que j'avais cette capacité de pouvoir marquer. Malgré la période difficile, je me disais qu'il fallait continuer à travailler, avoir un peu de chance. Mais les occasions allaient venir. Je suis resté positif et confiant. C'était le plus important. Mes coéquipiers m'ont aidé. Cela montre une belle image de l'équipe. Qu'ils célèbrent mon but m'a rendu très heureux."

L'article continue ci-dessous

"J'ai passé tellement de mois sans match et sans entraînement à haute intensité... J'avais pris un peu de poids. Mais maintenant, je me sens bien et je suis en forme", ajoute-t-il, lui qui évoque ses difficultés à ses débuts dans le nord de la .

"C'est normal lorsque l'on change de Ligue. C'est comme si on repartait à zéro. Il a fallu prendre du temps pour connaître les défenseurs, mes coéquipiers. Comment ils aiment contrôler, recevoir le ballon. Rentrer intérieur ou continuer sur une action seule. J'ai dû apprendre pour m'améliorer dans le jeu et être bien. Ça m'a pris du temps car c'était tout nouveau pour moi."

Désormais installé, David peut enfin performer et se reposer à son domicile après une péridoe à l'hôtel. "J'ai un appartement. Après l'entraînement, je rentre chez moi. Il y a eu une période à l'hôtel. Mais je dirai juste que toute cette période a été normale. Mon père et ma soeur (au ) pensent à venir me rendre visite. Ils vont venir à un moment ou un autre."