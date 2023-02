Lille - Brest : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

LOSC - Brest : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Après son match spectaculaire soldé par une défaite face au Paris Saint-Germain, le LOSC, aux portes des places européennes, doit reprendre sa marche en avant face à Brest, premier non relégable au classement. Si sur le papier ce premier match de la 25ème journée est déséquilibré, les deux équipes ont besoin de points pour atteindre leurs objectifs respectifs.

David de retour au top

Le chatoyant LOSC de Paulo Fonseca va tenter de séduire comme à son habitude depuis le début de saison et de recoller sur la cinquième place détenue par le Stade Rennais. Les Lillois vont pouvoir compter sur un Jonathan David en grande forme, auteur de quatre buts lors des trois derniers matches du LOSC, toutes compétitions confondues.

Brest est passé proche de réaliser un beau coup le week-end dernier en tenant en échec Monaco et doit prendre des points au plus vite. Avec un petit point d'avance sur Troyes et deux sur Auxerre et l'AC Ajaccio, le Stade Brestois a besoin de se donner de l'air en bas de classement. Lors du match aller, Brest avait réussi à tenir en échec Lille et à prendre un point. Nul doute qu'Eric Roy et ses hommes signeraient pour revenir avec un point de Lille.

Horaire et lieu du match Lille - Brest

Ville : Lille

Lille Stade : Pierre-Mauroy

Pierre-Mauroy Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Lille - Brest ?

Lille-Brest

Ligue 1

Vendredi 24 février

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Lille et de Brest

Lille : NVDVD



Brest : VNNDD

Les blessés et absents de Lille et de Brest :

Le LOSC devra faire sans son expérimenté latéral gauche, Ismaily, blessé à la cuisse, ainsi que sans Adam Ounas, blessé, pour la réception de Brest.

De leur côté, les Bretons devront faire sans Honorat, Pereira Laga et Loïc Rémy, blessés.

Les équipes probables

XI de départ de Lille : Chevalier - Diakite, Yoro, Djalo, Weah - Andre, Andre Gomes - Bamba, Angel Gomes, Cabella - David.

XI de départ de Brest : Bizot – Lala, Herelle, Brassier, Duverne – Lees-Melou - Elis, Camara, Belkebla, Le Douaron - Mounie.