Lille - Brest (3-1), Jonathan David et le LOSC assurent

Lille vs Brest

Avec notamment un doublé de Jonathan David, Lille s'est aisément défait de Brest ce vendredi en Ligue 1.

Le LOSC Lille a remporté une victoire convaincante 3-1 contre le Stade Brestois ce vendredi, lors de la 14e journée de Ligue 1 au Stade Pierre-Mauroy. Grâce à cette performance, qui porte la signature de Jonathan David, les Lillois poursuivent leur belle dynamique en championnat.

David inspire (encore) Lille

Lille a pris un départ idéal avec un but dès la 6e minute signé Jonathan David, opportuniste dans la surface. Les Dogues ont ensuite doublé la mise juste avant la pause grâce à Haraldsson (43e), qui a conclu une belle action collective. Brest a réduit l’écart peu après la reprise grâce à un but de Ludovic Ajorque (47e), relançant brièvement le suspense.

Jonathan David a de nouveau fait parler son talent à la 68e minute en inscrivant son deuxième but de la soirée, scellant définitivement la victoire des siens. Ce doublé conforte sa place parmi les attaquants les plus efficaces du championnat cette saison. Il est d'ailleurs en tête du classement des buts désormais, avec 11 pions à son actif. Soit un de plus que le Parisien Bradley Barcola.

Malgré quelques occasions brestoises, Lille a dominé le match avec une maîtrise technique et une intensité qui ont mis leurs adversaires en difficulté. Les changements tactiques opérés par Bruno Génésio, notamment les entrées d’Ismaily et Cabella, ont permis de maintenir le rythme en fin de rencontre.

Place à la Ligue des Champions

Avec cette victoire, le LOSC se rapproche des places européennes, tandis que Brest, malgré une prestation courageuse, reste dans la deuxième moitié du tableau. A présent, les deux équipes vont chercher à se remobiliser sur la Ligue des Champions. Evidemment, le curseur au niveau mental ne sera pas le même selon le camp où l'on se place.