Lille annonce la couleur contre le PSG !

Le président du LOSC, Olivier Létang, n'a pas caché son ambition avant le choc contre le Paris Saint-Germain.

Ce dimanche, Lille défiera le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en débit d'après-midi (13 heures), dans une affiche comptant pour la 24e journée de Ligue 1. Un match qui a forcément une saveur particulière pour Olivier Létang. Ancien directeur sportif du club de la capitale, le président du LOSC a bien l'intention de faire un coup au Parc.

Létang veut se payer le PSG !

Dans un entretien accordé à l'AFP, Olivier Létang a fait part de son ambition avant ce match important. Le dirigeant est conscient que son équipe a une carte à jouer dans le contexte actuel, avec un PSG en crise sportive depuis plusieurs semaines.

"On doit être en mission pour aller chercher une place européenne et ça passe par le match à Paris dimanche, a-t-il lâché. J'ai un profond respect pour le PSG, qui a de très grands joueurs, et on sait que c'est extrêmement difficile au Parc des Princes. Il faut toujours faire un match parfait, en ayant de la réussite, si on veut aller chercher quelque chose. On ira avec nos convictions. Je suis sûr qu'on peut battre n'importe quelle équipe dans ce championnat", a conclu Létang. Le ton est donné.