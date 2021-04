Ligue Europa, Manchester United et Edinson Cavani dans l’histoire

Manchester United et Edinson Cavani sont tous deux entrés dans l'histoire jeudi alors que les Red Devils ont battu la Roma en demi-finale de la Ligue Europa.

Les Red Devils n’ont fait qu’une bouchée des Romains avec une large victoire 6-2 lors du match aller à Old Trafford, laissant la Roma avec une montagne à gravir pour le match retour au Stadio Olimpico la semaine prochaine.

Cavani et Bruno Fernandes ont chacun marqué un doublé, tandis que Paul Pogba et Mason Greenwood ont également participé au festival offensif, permettant à Manchester United d’effacer une marque histoire datant de 57 ans.

Grâce à son large succès, United est devenu la première équipe depuis le Real Madrid à marquer six buts dans une demi-finale continentale, les Blancos ayant réalisé le même exploit lors de leur campagne glorieuse de la Coupe d'Europe en 1964.

La formation de Manchester a également marqué six fois en Europe pour la première fois depuis qu'elle a battu la Roma 7-1 en Ligue des champions en 2007, et peut maintenant commencer à rêver de remporter son premier trophée majeur en quatre ans.

De cette victoire, Cavani en a eu un rôle important. Titularisé, l’Uruguayen s’est offert un doublé, portant à douze son nombre de réalisation depuis son arrivée à Manchester en octobre dernier (33 matches). Avec ce doublé, il est désormais le joueur le plus âgé à marquer à deux reprises dans une demi-finale d’une compétition européenne depuis 2005.

Philip Cocu a marqué ce doublé pour le PSV contre l'AC Milan en Ligue des champions, mais il avait 113 jours de plus que Cavani, qui a eu 34 ans en février. Le Néerlandais garde donc ce record pour encore au moins une saison.

