Ligue Europa Conférence : les statistiques à connaître avant la finale Fiorentina – West Ham

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à connaître avant la finale de C4 entre la Fiorentina et West Ham.

Un duel inédit sur la scène européenne

● Il s'agira de la toute première rencontre entre la Fiorentina et West Ham en compétition européenne.

● La Fiorentina a atteint la finale d'une compétition européenne pour la cinquième fois de son histoire et pour la première fois depuis la Coupe de l'UEFA 1989-1990 (défaite contre la Juventus). La Fiorentina n'a remporté qu'une de ses 4 précédentes finales, en battant les Rangers en Coupe des vainqueurs de coupe 1961.

● West Ham disputera une finale européenne pour la quatrième fois de son histoire, après la Coupe des vainqueurs de coupe 1965 (victoire contre Munich 1860), la Coupe des vainqueurs de coupe 1976 (défaite contre Anderlecht) et la Coupe Intertoto 1999 (victoire contre Metz).

● La Fiorentina n'a perdu que 3 de ses 12 précédents matches contre des équipes anglaises en compétition européenne (6 victoires, 3 nuls). Elle a toutefois été éliminée par Tottenham en 2015-2016 en 16es de finale de la Ligue Europa, dernière fois où elle a affronté un adversaire anglais.

● West Ham a perdu chacune de ses 2 précédentes rencontres avec des équipes italiennes en compétition européenne, à chaque fois contre Palerme au 1er tour de la Coupe de l’UEFA 2006-2007 (0-1 et 0-3).

Finales anglo-italiennes : un bilan équilibré

● Ce sera la neuvième fois qu'une équipe italienne affronte une équipe anglaise en finale d'une compétition européenne majeure, avec pour l’instant 4 titres de chaque côté.

● Une finale de compétition européenne majeure est organisée en Tchéquie pour la toute première fois. Chelsea et le Bayern Munich avaient disputé la Supercoupe d'Europe à l'Eden Aréna (aujourd'hui Fortuna Arena) à Prague en 2013, où l'équipe allemande s'était imposée à l'issue d'une séance de tirs au but.

● La Fiorentina a marqué 36 buts en 14 matches en Ligue Europa Conférence cette saison (2.6 par match), soit au moins 5 de plus que toute autre équipe en compétition européenne en 2022-2023. Elle affiche également le plus grand nombre de tirs (261) et de tirs cadrés (94) parmi les clubs de C1, C3 et C4.

● En incluant les matches de qualification, West Ham est invaincu lors de ses 14 rencontres en Ligue Europa Conférence cette saison (13 victoires, 1 nul), ayant marqué au moins un but lors des 14 matches (33 au total). La dernière équipe anglaise à avoir connu une plus longue série d'invincibilité au niveau européen est Chelsea en 2018-2019 (16 matches).

● West Ham a cumulé plus de récupérations hautes (121) et de tirs sur ces situations (26) que toute autre équipe en Ligue Europa Conférence cette saison. C'est également la formation qui a marqué le plus de buts après une contre-attaque dans la compétition en 2022-2023 (3).

● Cristiano Biraghi (Fiorentina) a délivré 6 passes décisives en Ligue Europa Conférence cette saison, plus haut total en C1, C3 et C4 en 2022-2023 avec Kevin De Bruyne (Manchester City). Biraghi est le premier défenseur à délivrer 6 passes décisives sur un même exercice depuis qu’Opta analyse les 3 compétitions (2006-2007).