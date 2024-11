Ligue des Nations, les premiers mots de Deschamps après le tirage au sort des Bleus

Le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, a réagi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations, vendredi.

Trois jours après la fin de la phase de poules, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations a eu lieu ce vendredi. Le verdict du tirage a donné la Croatie comme prochain adversaire de l’Equipe de France. Quelques heures après la cérémonie, tenu du côté de Nyon en Suisse, Didier Deschamps a livré ses premières impressions sur cette prochaine confrontation.

Didier Deschamps s’enthousiasme pour le choc contre la Croatie

Victorieuse de l’Italie dimanche dernier lors de la sixième journée de la Ligue des Nations (1-3), la France (1er, 13pts) s’est adjugée la première place du Groupe 2 (Ligue A) au nez et à la barbe de la Nazionale (2e, 13 pts). Ce qui situait déjà les Bleus sur leur prochain adversaire puisqu’ils affronteront l’un des deuxièmes des autres groupes en quart de finale. C’est finalement la Croatie, deuxième du Groupe 1, qui a été tirée au sort pour l’Equipe de France, ce vendredi. Dans la foulée, Didier Deschamps s’est projeté sur ce choc à venir contre une équipe qu’il connait très bien pour l’avoir affrontée à plusieurs reprises ces dernières années.

« On se connait bien, on s’est souvent rencontré depuis 2018. L’an dernier, ils étaient dans le même groupe de la Ligue des Nations. On sait à quoi s’attendre avec une équipe de Croatie qui a une belle génération qui se maintient depuis 2018 au très haut niveau », a déclaré le sélectionneur des Bleus dans une vidéo publiée sur le compte de l’Equipe de France. Le choc entre la France et la Croatie est prévue pour les 20 et 23 mars prochains lors de la prochaine trêve internationale. En cas de victoire sur la double confrontation, les Bleus affronteront le vainqueur du choc Pays-Bas – Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations.