Ligue des Nations - La date du tirage du Final Four est connue

L’Equipe de France sera fixée le 3 décembre prochain concernant l’adversaire qu’elle affrontera en demie de la Ligue des Nations.

Depuis samedi dernier, et son succès au , l’Equipe de est assurée de participer au dernier carré de la Ligue des Nations, qui se tiendra en octobre 2021. Les Bleus attendent désormais de connaitre leur adversaire lors de ce tour. Ils seront fixés le 3 décembre prochain.

L’UEFA vient de révéler que le tirage au sort de ces demi-finales se déroulera donc au début du mois prochain à Nyon, à l’occasion de la réunion du comité exécutif.

La confédération désignera également le pays hôte de cette phase finale. Cela devrait être soit l’ , soit la , soit les . Les trois pays se disputent le strapontin dans le Groupe A.

Les Bleus sont les seuls à avoir obtenu leur qualification avant la dernière levée. La et le vont se disputer le billet dans leur groupe, et il en est de même de l’ et de l’ , qui s’affrontent dans un duel décisif mardi.

Pour rappel, un autre tirage est sort est prévu le mois prochain, celui des éliminatoires du Mondial en zone européenne. Il est programmé le 7 décembre.