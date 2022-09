Ligue des nations : ce que doit faire la France pour se maintenir en Ligue A

L'équipe de France, qui ne peut plus se qualifier pour le Final Four, peut encore se maintenir en Ligue A. Explications.

L'équipe de France joue ce jeudi 22 septembre sa survie dans la Ligue A en Ligue des nations. Avant d'affronter l'Autriche au Stade de France, les Bleus pointent à la dernière place du groupe 1 avec 2 points.

Objectif maintien

Le Danemark est leader avec 9 points et la France ne peut plus rattraper cette équipe et a donc fait une croix sur le Final Four. La France ne peut donc plus défendre son titre acquis en 2021.

La Croatie est deuxième avec 7 points et l'Autriche est 3e et avant-dernière avec 4 points.

Si la France venait à s'incliner contre l'Autriche, elle serait reléguée en Ligue B. En revanche, une victoire permettrait aux Bleus d'envisager le maintien.

En effet, en cas de succès ce jeudi soir, la France se maintiendrait en faisant aussi bien que l'Autriche lors de la dernière journée. Un dernier acte qui verra les Bleus se rendre au Danemark tandis que les Autrichiens recevront la Croatie.

Une Ligue des nations qui impacte les éliminatoires de l'Euro 2024

Un maintien en Ligue A pourrait aussi avoir des conséquences positives pour… l'Euro 2024. Toutes les équipes de la Ligue A se verront attribuer un classement de 1 à 16 en fonction de leurs résultats (points marqués, différence de buts).

Les équipes classées à partir de la 11e place devraient glisser dans le chapeau 2 des éliminatoires de l'Euro 2024.

Un bon classement en Ligue des nations permettrait également aux Bleus d'avoir un joker pour l'Euro 2024. En effet, à l'issue des éliminatoires, il restera trois places à attribuer pour l'Euro en Allemagne. Les derniers tickets se joueront en mars 2024 entre les 12 meilleures sélections non qualifiées selon les résultats de la Ligue des nations 2022-2023. Les barrages constituent donc un tour de repêchage pour des équipes ayant échoué lors des éliminatoires.

Les barragistes de l'Euro 2024 seront sélectionnés selon les critères suivants :

1. Les vainqueurs de groupe de la Ligue des nations non qualifiés des ligues A, B & C.

2. Si le vainqueur de groupe est déjà qualifié (via les éliminatoires), le pays le mieux classé dans sa ligue est sélectionné parmi les non qualifiés.

3. Dans le cas où il reste moins de quatre équipes non qualifiées pour une ligue donnée, une place sera accordée à l'équipe la mieux classée de la Ligue D (sauf s'il s'est déjà qualifié pour la phase finale), les places restantes pour la voie concernée sont attribuées en fonction du classement général de la Ligue des nations.

4. Un vainqueur de groupe (Ligue des nations) ne peut pas être placé dans un groupe de barrage d'une ligue supérieure à la sienne.

5. Si un groupe de barrages contient au moins un vainqueur de groupe ne disposant pas d'assez d'équipes issues de la même ligue, les places restantes sont attribuées aux équipes issues d'une ligue inférieure.