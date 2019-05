Ligue des champions - Trop dépendant de Lionel Messi, le Barça va devoir se réinventer

De nouveau éliminés en Ligue des champions avant une finale, les Blaugrana doivent entamer un nouveau cycle sans tout reposer sur leur capitaine.

13 mois après l'Olimpico, le aura donc de nouveau vécu une Remontada après avoir déposé sa marque sur ce modèle, en mars 2017, face au . Battus sévèrement à Anfield mardi soir (0-4), les Blaugrana ont été évincés de manière spectaculaire par . Une nouvelle sortie qui interpelle alors que le club catalan n'a plus connu la finale de la depuis 2015 (victoire face à la ).

Les maux semblent profonds pour le Barça d'Ernesto Valverde, incapable de se révolter lors des 90 minutes, notamment en seconde période suite au doublé express de Georginio Wijnaldum. Avant le retour aux vestiaires, Lionel Messi et les siens étaient loins d'être ridicules, en sollicitant à plusieurs reprises Alisson Becker, auteur d'une grosse performance mardi soir. Désigner le numéro 10 argentin comme le seul responsable de cette déroute serait un faux procès, tant il porte cette équipe depuis de nombreux mois, voire des années. Auteur d'un doublé à l'aller, Lionel Messi pensait mettre les siens à l'abri et de nouveau mardi soir, il était proche d'offrir un caviar à Jordi Alba.

Valverde : "Chacun doit assumer ses responsabilités"

La faillite du Barça mardi soir était bien collective. À mesure que Liverpool y croyait, le Barça reculait et le manque de révolte s'est fait sentir. Sur le terrain et sur le banc, les Blaugrana ont été amorphes, sans solution à mesure que les Reds avançaient vers leur exploit. "Quand tu te fais remonter comme ça, tu n’as aucune excuse, commentait ainsi Ernesto Valverde. Mais si on avait marqué, on serait en finale. Je ne sais pas encore quelles seront les conséquences de ce résultat. Chacun doit assumer ses responsabilités. La chose la plus douloureuse c’est d’avoir à nouveau vécu le scénario de Rome."

À force de tout reposer sur Lionel Messi, le Barça a perdu le fil de son identité et de ses principes : le contrôle du ballon mais aussi celui des émotions. "On aurait dit que nous étions des U19", pestait Luis Suarez en zone mixte. La formation catalane a perdu bien plus qu'un match à Anfield. L'avenir d'Ernesto Valverde, en cause sur deux humiliations renversantes en Coupe d'Europe, est clairement menacé même si le technicien espagnol n'a jamais évoqué une possible démission après ce fiasco sur les bords de la Mersey.

Reste à savoir ce que la direction du club décidera au niveau de son éventuel successeur. Pour rappel, Valverde a prolongé son contrat en début d'année jusqu'en 2020. Sa culture du résultat a fini par se résumer à un pragmatisme trop restreint pour le potentiel de ce Barça, qui possède des joueurs de classe mondiale à toutes les lignes. "Quand vous vivez ce genre de match, vous passez des jours suivants horribles, mais il faut l’accepter. Nous sommes touchés. On s’excuse auprès des supporters. Tout ce que l’on fait, c’est pour les rendre fiers. Mais parfois, on perd. Dans cette histoire, on est ensemble."

La fin des Rakitic, Busquets, Piqué ?

Le choix des joueurs sera aussi primordial et avec la certitude de voir Frenkie de Jong porter les couleurs du club la saison prochaine, le Barça a conscience qu'il faut renouveler son effectif. Matthijs de Ligt pourrait suivre son coéquipier de l' dans cette perspective. Rakitic, Alba, Busquets, Piqué ou encore Suarez ont dépassé la trentaine et ont été marqués par deux Remontadas consécutives. Il n'est nullement question de remettre en cause ce qu'ils ont apporté au club catalan mais leur époque est peut-être révolue. Si leur domination nationale est incontestable, leur échec mental en Europe nécessite d'être pointé du doigt.

Lionel Messi ne semble pas atteint par l'âge, lui qui a marqué 48 buts et délivré 22 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues. Il sera toujours là pour faire la différence mais trop esseulé, il a fini lui aussi par prendre l'eau dans la nuit anglaise. Il avait pourtant promis en début de saison de "ramener la Ligue des champions au Camp Nou". Une promesse effacée en raison d'une équipe qui a fini par se résumer à une individualité.