Ligue des champions - Tottenham-Liverpool : Toutes les réactions

Liverpool a remporté ce samedi sa sixième Ligue des champions aux dépens de Tottenham (2-0). Retrouvez toutes les réactions.

Jurgen Klopp (entraîneur , au micro de RMC Sports) : "Ce match était difficile, cela couronne notre saison. Les joueurs ont joué un magnifique football, on a un gardien qui a fait des arrêts magnifiques. Je ne pourrais pas être plus heureux. Je suis très heureux que ce soient mes joueurs. Ce soir c'est la meilleur soirée [devant Barcelone]."

Mauricio Pochettino (entraîneur de , au micro de RMC Sports) : "Quand on commence comme ça c'est très difficile, ça a un impact psychologique énorme. On se prépare pendant des semaines et ça change complètement la donne. Le match aura un visage totalement différent. Je suis très fier parce qu'en deuxième période on aurait mérité d'égaliser. Il y aurait pu y avoir un penalty dans les dernières minutes mais nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Il ne faut pas être trop tristes, cette aventure a été formidable pour Tottenham. En tant qu'entraîneur on essaie de trouver un coupable, on se plaint de l'arbitre, des joueurs... Au final Liverpool a réalisé une saison fantastique. Sur les 90 minutes on a bien joué et on méritait de marquer. Le football se joue souvent sur des détails. Je ne pense pas que ce soit le moment de parler de l'avenir. Il faut être positif, il faut penser de manière constructive, il faut utiliser cette douleur pour être plus forts."

Fabinho (milieu de terrain de Liverpool sur RMC Sports) : "C'est parfait pour ma première sason ici. Toute la saison était incroyable, on voulait bien finir avec un titre. Je savais que mon moment allait arriver, j'ai juste fait mon boulot. Je savais que j'avais la capacité de jouer dans cette équipe. Dès que le match s'est fini il y a eu beaucoup d'émotions, on va fêter ça et profiter de ce moment que le club et les supporters ont beaucoup attendu."

Divock Origi (Liverpool, au micro de RMC Sports) : "C'est incroyable, on l'a fait tous ensemble. L'équipe s'est battue, on a tout fait pour gagner, c'est spécial. C'est un moment spécial, je ne vais jamais oublier. C'est important pour nous, le club, la ville. Il faut savourer. Klopp ? C'est un homme passionné, il est comme ça."

Mohamed Salah (Liverpool au micro de RMC Sports) : "Je ne sais pas quoi dire, on est vraiment très contents d'avoir pu jouer une deuxième finale consécutive et à la gagner. On est très contents de ce match, c'était une performance collective et je tiens à féliciter toute l'équipe et nos supporters dans le monde entier."

Sadio Mané (Liverpool, au micro de RMC Sports) : "C'est un moment incroyable, ça a été un long chemin mais on n'a jamais baissé les bras. On a été récompensés. Je suis vramemnt ému, c'est de l'émotion et de la joie. Je sais qu'aujourd'hui tout le est devant l'écran, c'est un exemple. Il faut y croire, toujours croire en vos rêves. Je pense que d'ici peu de temps d'autres Sénégalais réussiront cet exploit. C'est quelque chose d'exceptionnel, je pense qu'encore d'autres Africains vont gagner [la ]."

L'article continue ci-dessous

Alisson Becker (Liverpool, au micro de RMC Sports) : "Oui c'est une soirée qui restera dans mon cœur. [Jurgen Klopp] méritait de gagner, nous tous avons fait une très bonne saison mais lui mérite de gagner. Il a fait deux finales sans gagner (en 2013 avec Dortmund et 2018 avec Liverpool déjà, ndlr). Avec cette équipe il a réussi à remporter cette compétition et il a fait revenir Liverpool parmi les grands d'Europe. On l'a montré en Ligue des champions et dans le championnat anglais."

Hugo Lloris (Tottenham, au micro de RMC Sports) : "C'est toujours douloureux de perdre un match d'une telle importance. C'est difficile d'entamer le match de cette façon mais on ne s'est pas dégonflés. On a été trop timides, on s'est réveillés dans le dernier quart d'heure. La décision, l'arbitre la prend très vite. Je ne sais pas, il faut revoir les images, mais s'il a pris cette décision, c'est que c'était la bonne. A partir du moment où on démarre le match à 1-0 pour l'adversaire il a fallu gérer ce but. On a essayé de faire ce dont on a l'habitude mais on a manqué de tranchant dans les 30 derniers mètres. C'était facile à défendre pour Liverpool."

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, au micro de BT Sport) : "C'est dur de mettre des mots. Avec la saison que nous avons eue, nous le méritions plus que n'importe quelle équipe. Nous avons fait quelque chose de spécial, nous avons dominé le match. Nous n'allons pas regarder en arrière et penser que c'était un match mou, nous allons retenir que nous sommes champions d'Europe. Je suis juste un gars normal de Liverpool dont le rêve est devenu réalité."